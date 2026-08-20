West-Nil-Virus: 13 Tote in Griechenland

Meist milder Verlauf, aber Risiko für Ältere

Das West-Nil-Virus wird durch Stechmücken übertragen. Die meisten Infektionen verlaufen ohne Beschwerden oder führen lediglich zu leichten Symptomen. Schwere Krankheitsverläufe treten vor allem bei älteren Menschen sowie bei Personen mit bestimmten Vorerkrankungen auf.