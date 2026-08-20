Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fedorow fordert Wahlen

Selenskyjs „Wunderkind“ löst politisches Beben aus

Außenpolitik
20.08.2026 12:01
Fedorows Videobotschaft lässt in der Ukraine die Wogen hochgehen.
Fedorows Videobotschaft lässt in der Ukraine die Wogen hochgehen.(Bild: AP)
Porträt von Alexander Krenn
Von Alexander Krenn

Mychailo Fedorow hat unter Wolodymyr Selenskyj eine Bilderbuchkarriere in Kiew hingelegt. Mit Mitte 30 wurde er zum Verteidigungsminister ernannt, dann folgte der Bruch mit dem ukrainischen Präsidenten. Doch der Ex-Zögling von Selenskyj drängt jetzt zurück ins ukrainische Machtzentrum.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Selenskyj sieht sich aktuell mit der bisher größten innenpolitischen Herausforderung seit Beginn der russischen Invasion konfrontiert. Fedorow fordert Wahlen mitten im Krieg und begründet dies mit einem Versagen der Regierung im Kampf gegen die Korruption: „Das Wichtigste wird gerade zerstört: Das Vertrauen zwischen Staat und Gesellschaft.“

Videobotschaft als politisches Erdbeben
Fedorows Wort haben Gewicht, er war lange Zeit selbst Nutznießer des Systems, kennt sein politisches Innenleben. Die Situation ist für den ukrainischen Präsidenten besonders schmerzhaft, da er Fedorow selbst hochgezogen hat. Der damalige Jungunternehmer war bereits 2019 im Wahlkampf für ihn tätig, schnell erarbeitete er sich den Ruf als „Selenskyjs Wunderkind“. Fedorow gilt seither als Digitalisierungspionier und Reformer.

Er entwickelte für Selenskyj die erfolgreiche Staats-App „Dija“, mit der die Ukrainer mittlerweile alle Behördengänge erledigen. Als Erfinder der „Army of Drones“ wurde er bei einem breiten Publikum populär. Seine Arbeit innerhalb des staatlich koordinierten Drohnenprogramms gilt als federführend. Er sei hauptverantwortlich dafür, dass die Ukraine aktuell eine russische Ölraffinerie nach der anderen in die Luft jagt.

Fedorows Absetzung als Verteidigungsminister nach nur sechs Monaten im Amt hatte im Juli zu für Kriegszeiten ungewöhnlichen Protesten geführt: Tausende Demonstranten forderten auf den Straßen die Wiedereinsetzung des 35-Jährigen. Als Hauptgrund für die Entlassung gelten fundamentale Meinungsverschiedenheiten zwischen Fedorow und dem damaligen militärischen Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj. Selenskyj wird seither vorgeworfen, den „Falschen“ entlassen zu haben. 

Korruptionsskandale belasten Selenskyj
Fedorow hingegen deutete an, wegen seiner Anti-Korruptions-Arbeit gefeuert worden zu sein. Weil er Rüstungsdeals völlig neu geregelt habe, seien „viele Menschen verärgert gewesen“, sagte er im Juli kryptisch. Private Firmen bestimmten teilweise, wer Abteilungsleiter im Ministerium werde, sage er. Zudem nähmen Strafverfolgungsbehörden Einfluss auf „bestimmte Abläufe“. Beispiele dafür nannte er nicht.

Lesen Sie auch:
Fedorow war nur sechs Monate im Amt.
Nach nur sechs Monaten
Selenskyj wechselt den Verteidigungsminister aus
15.07.2026
Gibt schon Nachfolger
Selenskyj entlässt nach Protesten Armeechef
21.07.2026
Nach Kiewer Machtkampf
Ukraine: Neuer Armeechef „hat nichts zu verlieren“
22.07.2026

Medienberichten zufolge hat das aus dem Präsidentenumfeld stammende Unternehmen Fire Point einen Großteil von Aufträgen zur Drohnenproduktion erhalten, was Fedorow zugunsten anderer Firmen ändern wollte. Bei seiner aktuellen Ansprache wurde er konkreter und kritisierte Selenskijs Vertraute wie Rada-Fraktionsvorsitzender Dawyd Arachamija und Ex-Stabschef Andrij Jermak.

Die Anschuldigungen kommen für Selenskyj zur Unzeit. Im Rahmen der EU-Beitrittsbemühung haben die Korruptionsbehörden massiv verschärft – immer wieder geriet auch sein engstes Umfeld ins Visier. Jermak sitzt aktuell sogar in Untersuchungshaft. Kurz nach Fedorows Videobotschaft wurden weitere Korruptionsfälle aus dem präsidialen Umfeld bekannt: Die Vize-Stabschefin wird der Geldwäsche beschuldigt, weitere Rada-Abgeordnete sollen ebenfalls in korrupte Geschäfte verwickelt sein.

Fedorow ist vor allem bei jungen Ukrainern beliebt.
Fedorow ist vor allem bei jungen Ukrainern beliebt.(Bild: AFP/SERHII OKUNEV)

Umfragen bescheinigen Selenskyj trotz der schwierigen Umstände gute Chancen auf eine Wiederwahl. Seine Beliebtheitswerte, die zu Beginn des Krieges bei rund 90 Prozent lagen, sind je nach Umfrage auf etwa 60 Prozent gesunken. Einer aktuellen Umfrage zufolge könnte Fedorow seinen ehemaligen Ziehvater in einer Stichwahl sogar schlagen.

Wahlen in der Ukraine sind umstritten
Ob er sich mit dem Schrei nach Wahlen in Kriegszeiten einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten. „Die Demokratie darf keine Geisel Russlands sein.“, erklärte Fedorow seine Beweggründe. Mit dieser Forderung bricht er ein eisernes Tabu der ukrainischen Kriegspolitik. Da er mit 35 Jahren das verfassungsmäßige Mindestalter erreicht hat, wird der Schritt von Beobachtern als direkte Positionierung für eine zukünftige Präsidentschaftskandidatur gegen Selenskyj gewertet.

Wahlen sind in der Ukraine in Kriegszeiten per Gesetz verboten.
Wahlen sind in der Ukraine in Kriegszeiten per Gesetz verboten.(Bild: AP/Evgeniy Maloletka)

Der Schock in Kiew sitzt tief, selbst bei ehemaligen Verbündeten. „Er hat es eilig, weil die Menschen ihn in einem Jahr vielleicht vergessen haben“, erklärte ein prominenter Politiker, der Fedorow unterstützt hat, der „Financial Times“. Er fügt hinzu: Wahlen in Kriegszeiten würden „das Land begraben“.

Ein Urnengang unter den aktuellen Bedingungen wirft erhebliche rechtliche, logistische und sicherheitspolitische Fragen auf. Wie verhindert man russische Einflussnahme? Wie sollen Millionen ukrainische Flüchtlinge im Ausland wählen? Wie sollen eine Million Soldaten an der 1200 Kilometer langen Front ihre Stimme abgeben? Wie sollen jene Ukraine teilnehmen, die in besetzten Gebieten leben? Umfragen zufolge lehnt eine Mehrheit der Ukrainer Wahlen während des Krieges ab.

Seit knapp einem Jahr arbeitet eine Kommission daran, wie eine Wahl aussehen könnte, hat sie aber bisher immer ausgeschlossen. Fedorow war übrigens Teil dieser Expertenrunde. Als „Selenskyjs Wunderkind“ müsste er genau wissen, wie schwierig ein Urnengang in der aktuellen Situation ist – und das er damit zwangsläufig der Argumention Russlands in die Karten spielt und zur Spaltung im eigenen Land beiträgt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.08.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
254.194 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
234.061 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
111.396 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1494 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1379 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
1031 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Mehr Außenpolitik
„Ungesunde Obsession“
Für Trump steigt Assistentin sogar in Kofferraum
„Krone“-Kommentar
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
Fedorow fordert Wahlen
Selenskyjs „Wunderkind“ löst politisches Beben aus
SPÖ-Luger vor Gericht
Wegen Untreue: Urteil gegen Ex-Stadtchef erwartet
Koalitionskrach
Showdown um Dürre-Hilfen: Der Ton wird rauer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf