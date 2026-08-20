Seit knapp einem Jahr arbeitet eine Kommission daran, wie eine Wahl aussehen könnte, hat sie aber bisher immer ausgeschlossen. Fedorow war übrigens Teil dieser Expertenrunde. Als „Selenskyjs Wunderkind“ müsste er genau wissen, wie schwierig ein Urnengang in der aktuellen Situation ist – und das er damit zwangsläufig der Argumention Russlands in die Karten spielt und zur Spaltung im eigenen Land beiträgt.