Pogacar träumt und pokert! Kann Gall ihn ärgern?

So wird es bei der Spanien-Rundfahrt kaum anders sein, alles andere als das Rote Trikot des Gesamtersten wäre am Ende eine Sensation. Auf den 3.275 Kilometern von Monaco nach Granada gehören sein Landsmann und vierfacher Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Red Bull) und Österreichs Giro-Zweiter Felix Gall zu den größten Rivalen. Roglic hat allerdings seine beste Zeit hinter sich und kommt zudem nach einem Unfall nicht topvorbereitet ins Fürstentum. „Sie viermal zu gewinnen, ist schon etwas, das ich mir nie hätte vorstellen können. Deshalb möchte ich mir keinen zusätzlichen Druck machen“, sagt Roglic wohl wissend, dass es ein fünftes Mal in diesem Jahr kaum geben wird.