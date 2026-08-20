Wegen Rauchpause
Zug fährt ohne Mutter ab, 2 Kinder noch im Waggon
Rauchen kann unangenehme Folgen haben – nicht nur gesundheitliche, wie eine Mutter in Deutschland feststellen musste. Als sie den Zug verließ, um sich eine Zigarette zu gönnen, schaffte sie es nicht mehr rechtzeitig an Bord. Ihre Kinder fuhren alleine weiter in Richtung Stuttgart – darunter ein Säugling.
Der dramatische Vorfall ereignet sich im ICE 617 bei einem Halt in Mannheim in der Nacht auf Mittwoch. Den kurzen Stopp gegen 3 Uhr morgens wollte die Mutter für eine Zigarettenpause am Bahnsteig nutzen – ihre Kinder blieben in der Zwischenzeit im Waggon sitzen.
Jüngstes Kind war erst acht Monate alt
Als sich der ICE wieder in Bewegung setzte, hatte es die Frau nicht mehr in den Zug geschafft. Die Kinder im Alter von 13 Jahren und acht Monaten waren daraufhin alleine in dem Schnellzug.
Polizisten holten Kinder vom Bahnhof ab
Die Frau informierte daraufhin die Polizei am Mannheimer Bahnhof und erklärte, was passiert war. Die Beamten nahmen Kontakt zum Zugpersonal und zu ihren Kollegen am Polizeirevier in Stuttgart auf, wo der Zug seinen nächsten planmäßigen Halt hatte. Die Polizei nahm die unbegleiteten Kinder dort schließlich in Empfang.
Die Kinder wurden schließlich etwas später von Familienangehörigen vom Bahnhof abgeholt. Beide überstanden den Vorfall laut Polizei wohlbehalten.
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