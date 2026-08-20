Zug fährt ohne Mutter ab, 2 Kinder noch im Waggon

Polizisten holten Kinder vom Bahnhof ab

Die Frau informierte daraufhin die Polizei am Mannheimer Bahnhof und erklärte, was passiert war. Die Beamten nahmen Kontakt zum Zugpersonal und zu ihren Kollegen am Polizeirevier in Stuttgart auf, wo der Zug seinen nächsten planmäßigen Halt hatte. Die Polizei nahm die unbegleiteten Kinder dort schließlich in Empfang.