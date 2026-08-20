Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Rauchpause

Zug fährt ohne Mutter ab, 2 Kinder noch im Waggon

Ausland
20.08.2026 11:15
Die Kinder mussten ihre Reise unfreiwilligerweise alleine fortsetzen.
Die Kinder mussten ihre Reise unfreiwilligerweise alleine fortsetzen.(Bild: Markus Mainka – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rauchen kann unangenehme Folgen haben – nicht nur gesundheitliche, wie eine Mutter in Deutschland feststellen musste. Als sie den Zug verließ, um sich eine Zigarette zu gönnen, schaffte sie es nicht mehr rechtzeitig an Bord. Ihre Kinder fuhren alleine weiter in Richtung Stuttgart – darunter ein Säugling.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der dramatische Vorfall ereignet sich im ICE 617 bei einem Halt in Mannheim in der Nacht auf Mittwoch. Den kurzen Stopp gegen 3 Uhr morgens wollte die Mutter für eine Zigarettenpause am Bahnsteig nutzen – ihre Kinder blieben in der Zwischenzeit im Waggon sitzen. 

Jüngstes Kind war erst acht Monate alt
Als sich der ICE wieder in Bewegung setzte, hatte es die Frau nicht mehr in den Zug geschafft. Die Kinder im Alter von 13 Jahren und acht Monaten waren daraufhin alleine in dem Schnellzug. 

Lesen Sie auch:
Die Passagiere mussten in Gumpoldskirchen auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.
Stillstand auf Strecke
Zuggäste mussten 2 Stunden in Waggons ausharren
05.08.2026

Polizisten holten Kinder vom Bahnhof ab
Die Frau informierte daraufhin die Polizei am Mannheimer Bahnhof und erklärte, was passiert war. Die Beamten nahmen Kontakt zum Zugpersonal und zu ihren Kollegen am Polizeirevier in Stuttgart auf, wo der Zug seinen nächsten planmäßigen Halt hatte. Die Polizei nahm die unbegleiteten Kinder dort schließlich in Empfang. 

Die Kinder wurden schließlich etwas später von Familienangehörigen vom Bahnhof abgeholt. Beide überstanden den Vorfall laut Polizei wohlbehalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
20.08.2026 11:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf