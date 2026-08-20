Was Archie und Lilibeth nach dem Umzug erwartet

Für die Sussex-Kids fängt somit ein komplett neuer Lebensabschnitt an. Aufgewachsen im kalifornischen Montecito zwischen Orangenbäumen und Strandvergnügen geht es für den Siebenjährigen und seine um zwei Jahre jüngere Schwester jetzt ins zeitweise doch recht nasskalte Großbritannien. Und ein Schulwechsel bedeutet natürlich auch neue Lehrer, neue Regeln, neue Freunde.

Treffen mit Opa Charles

Doch neben vielen neuen Eindrücken hat der Umzug für Archie und Lilibet auch viele positive Seiten. Immerhin können die zwei künftig häufiger ihre Familie sehen – allen voran Opa König Charles. Zuletzt trafen sich der britische Monarch und die Sussexes ja im Juli am Landsitz Highgrove House – es war das erste Treffen seit vier Jahren!