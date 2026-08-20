Was Archie und Lilibeth nach dem Umzug erwartet

Die Sussexes ziehen um – und kehren zurück nach Großbritannien. Eine Nachricht, die am Mittwoch wie eine Bombe einschlug! Doch was bedeutet diese Entscheidung von Prinz Harry und Herzogin Meghan eigentlich für ihre Kinder, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5).
Mehr als sechs Jahre ist es her, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan medienwirksam ihren Rücktritt aus der Royal Family bekannt gaben. Damals kehrten die Sussexes nicht nur der Königsfamilie, sondern auch ihrer Heimat Großbritannien den Rücken. Umso größer nun die Überraschung, als das Paar bekannt gab, dass ein Umzug zurück auf die Insel geplant ist. Und das nicht irgendwann, sondern schon in den nächsten Wochen!
Schulanmeldung schon erledigt
Denn die Zeit drängt, so viel steht fest. Der Grund: Archie und Lilibet sollen längst in einer Schule angemeldet sein, berichtete das „Hello!“-Magazin. Und Schulbeginn ist in Großbritannien bereits im September. Doch wo werden die beiden künftig die Schulbank drücken?
Prinz Harry bringt seine Kinder Archie und Lilibet zurück nach Großbritannien. Ob es künftig weniger private Schnappschüsse wie diesen geben wird?
Offiziell bekannt wurde dazu freilich noch nichts, denn Harry und Meghan sind zum Schutz ihrer Kinder um Privatsphäre bemüht. Britische Medien sind sich jedoch ziemlich sicher, dass sich die Sussexes für kein Internat entschieden haben. Damit scheint Prinz Harrys erste Schule schon ausgeschlossen – die „Ludgrove School“, ein Internat für Buben.
Privatsphäre soll gewahrt werden
Gemunkelt wird, dass Harry und Meghan eine Privatschule mit Ganztagsbetreuung für ihre Kinder ausgesucht haben. Damit hätten Archie und Lilibeth mit ihren Cousins und ihrer Cousine etwas gemeinsam. Denn auch Prinz Williams und Prinzessin Kates Kinder besuchten zuerst die „Thomas‘s Battersea School“, bevor sie in die „Lambrook School“ in Berkshire wechselten.
Ob Archie und Lilibet ab September gemeinsam mit Charlotte und Louis die Schulbank drücken werden, ist nicht bekannt. Für Prinz George steht jedenfalls ein Schulwechesel auf dem Programm: Der 13-Jährige geht ab dem neuen Schuljahr aufs elitäre Eton College, wo zuvor schon William und Harry unterrichtet wurden.
Archie geht nicht nach Eton
Zwar bleiben Harry und Meghan noch einige Jahre Zeit, doch die Entscheidung bezüglich einer möglichen Zukunft von Archie in Eton ist wohl längst gefallen. In seinen Memoiren berichtete der 41-Jährige nämlich, dass er nicht die schönsten Erinnerungen an das elitäre Internat habe. Ein Sprecher des Paares bestätigte später gegenüber der „Daily Mail“: „Prinz Harry hat seinen Sohn nicht für Eton angemeldet und hat auch nicht vor, dies zu tun.“
Für die Sussex-Kids fängt somit ein komplett neuer Lebensabschnitt an. Aufgewachsen im kalifornischen Montecito zwischen Orangenbäumen und Strandvergnügen geht es für den Siebenjährigen und seine um zwei Jahre jüngere Schwester jetzt ins zeitweise doch recht nasskalte Großbritannien. Und ein Schulwechsel bedeutet natürlich auch neue Lehrer, neue Regeln, neue Freunde.
Treffen mit Opa Charles
Doch neben vielen neuen Eindrücken hat der Umzug für Archie und Lilibet auch viele positive Seiten. Immerhin können die zwei künftig häufiger ihre Familie sehen – allen voran Opa König Charles. Zuletzt trafen sich der britische Monarch und die Sussexes ja im Juli am Landsitz Highgrove House – es war das erste Treffen seit vier Jahren!
Und während für viele die Neuigkeiten wohl überraschend kommen, dürfte sich eine an ein Gespräch mit Prinz Harry im letzten Jahr erinnern.
Denn damals fragte der Herzog von Sussex Sängerin Joss Stone bei einem Treffen neugierig über deren Umzug aus den USA zurück nach Großbritannien aus, wie diese später verriet: „Er sprach davon, wie wunderbar die Schulen hier sind und wie wichtig Gemeinschaft für Kinder ist.“ Harry habe zudem nachgefragt, „wir uns wieder eingelebt haben, und war wirklich interessiert an unserem Umzug nach Hause.“
Umzug auf Zeit?
Wie lang das Abenteuer Großbritannien für die Sussexes dieses Mal dauern wird, ist übrigens nicht bekannt. Britische Medien spekulierten bereits, dass das Herzogspaar mit seinen Kindern nur eine begrenzte Zeit bleiben könnte. Indiz dafür: Die Millionenvilla im kalifornischen Montecito wollen Harry und Meghan vorerst nicht verkaufen.
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