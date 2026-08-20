Für Trump steigt Assistentin sogar in Kofferraum

Bruder: „Ungesunde Obsession“ für Trump

Selbst Harps Bruder macht sich Sorgen wegen ihrer ungewöhnlichen Nähe zu ihrem Chef. Preston Harp sprach von einer „ungesunden Obsession“ seiner entfremdeten Schwester für den Präsidenten. „Ich glaube, Trumps beste Freunde sind seine größten Fans, und sie ist wohl sein größter Fan, deshalb mag er sie wahrscheinlich“, sagte Preston gegenüber CNN. „Und außerdem sieht sie gut aus. Sie hat eine gute Persönlichkeit.“

Preston erinnerte sich auch daran, dass Natalie Harp schon vor ihrem Job bei Trump eine „Besessenheit“ für Politik hatte und dass sie „Briefe an andere Präsidenten geschrieben“ habe, insbesondere an Präsident George W. Bush während des Irakkriegs. „Ihr Traum hat sich endlich erfüllt“, so ihr Bruder.