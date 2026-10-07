Bauer schnitt Kerben in die Ohren von 43 Kühen

Der Angeklagte betreibt schon seit Jahrzehnten einen Bauernhof im Pinzgau. Und er macht die Sache so, wie sie früher gemacht worden ist: Bis vor 2005 war es sogar legal, Teile der Ohren von Kühen abzuschneiden. Sozusagen eine Kerbe hineinzuschneiden, zur Markierung. Heutzutage werden dazu sogenannte Ohrmarken benutzt. Doch der 78 Jahre alte Bauer holt nach wie vor nach der Geburt eines Kalbes die Zange hervor: „Das ist keine Tierquälerei, das mache ich bei Kälbern immer so, weil ich die Viecher sonst nicht auseinanderhalte“, wehrt sich der Angeklagte mit starkem Dialekt beim Prozess am Mittwoch.