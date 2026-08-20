Verstappen-Überraschung! Jetzt reagiert auch Marko

„Wir haben die besten Leute, und ich bin begeistert, mit allen zusammenarbeiten zu können, um wieder an die Spitze zu kommen“, betonte Verstappen. „Es bleibt das ultimative Ziel, auf das wir alle hinarbeiten und das wir weiterhin verfolgen.“ Was er mit Red Bull bisher erreicht habe, sei wunderbar. „Diese Reise mit demselben Team fortzusetzen, mit dem ich meine ganze Karriere zusammen bin, ist wirklich speziell und war immer das, was ich gewollt habe.“ Lob gab es zudem für die „klare Vision“, die Teamchef Laurent Mekies verfolge.