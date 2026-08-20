Nationalteam kehrt in die Mozartstadt zurück

Vor zwei Jahren jubelte das heimische Football-Nationalteam der Männer in Salzburg über einen Kantersieg gegen Serbien und den EM-Halbfinaleinzug. Im Oktober kehrt Rot-Weiß-Rot in die Mozartstadt zurück und trifft im Zuge der IFAF Europameisterschaft 2026/27 im Ducks Pond auf Belgien.