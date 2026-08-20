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Nach zwei Jahren

Nationalteam kehrt in die Mozartstadt zurück

Sport
20.08.2026 11:03
Das Nationalteam kehrt nach Salzburg zurück.
Das Nationalteam kehrt nach Salzburg zurück.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Vor zwei Jahren jubelte das heimische Football-Nationalteam der Männer in Salzburg über einen Kantersieg gegen Serbien und den EM-Halbfinaleinzug. Im Oktober kehrt Rot-Weiß-Rot in die Mozartstadt zurück und trifft im Zuge der IFAF Europameisterschaft 2026/27 im Ducks Pond auf Belgien. 

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Im Oktober 2024 schlug das österreichische Football-Nationalteam der Herren nach längerer Pause wieder in Salzburg auf. Mit einem 78:0-Erfolg über Serbien zog Rot-Weiß-Rot damals ins EM-Halbfinale ein.

Diesmal müssen Fans nicht so lange warten. Zwei Jahre später kehrt Österreich wieder in den Ducks Pond zurück! Am 4. Oktober empfängt die Mannschaft von Stefan Pokorny im Zuge der IFAF Europameisteschaft 2026/27 Belgien im Ducks Pond.

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Erstmals wird das heimische Nationalteam da in Trikots des neuen Ausrüsters Adidas auflaufen. Infos zum Ticketverkauf sollen in Kürze folgen.

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