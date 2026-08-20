Kicker wechselt zu Chelsea, Freundin verzweifelt!

Auch über eine Fernbeziehung habe sie deshalb nachgedacht, sich aber dann dagegen entschieden. „Als jemand, der extrem familienorientiert und überaus sensibel ist, ziehe ich in ein Land, das ich nicht kenne, wo ich nichts habe, kein Leben, keinen Job und wo ich Karrierechancen verlieren werde … und ich tue es aus Liebe, weil ich meinen Partner liebe und mit ihm eine Zukunft und eine Familie aufbauen möchte.“ Leicht gefallen, ist ihr die Entscheidung aber nicht: „Ehrlich gesagt, bin ich gerade total panisch, weil ich weiß, dass es eine sehr schwierige Entscheidung ist.“