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„Bin total panisch“

Kicker wechselt zu Chelsea, Freundin verzweifelt!

Fußball International
20.08.2026 11:32
Linksverteidiger Pep Chavarria und seine Freundin ziehen nach London.
Linksverteidiger Pep Chavarria und seine Freundin ziehen nach London.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram_pawglina)
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Von krone Sport

Für 19 Millionen Euro hat sich Chelsea die Dienste von Linksverteidiger Pep Chavarria gesichert und seine Freundin damit auf eine emotionale Achterbahnfahrt geschickt. Denn das Leben der Influencerin wird dadurch auf den Kopf gestellt, wie sie jetzt in den sozialen Netzwerken erklärt hat. 

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„Durch meinen Umzug nach London gebe ich meinen Job quasi komplett auf. Er hat seinen Job, ich habe meinen; er verdient sein Geld, ich verdiene meins. Niemand lebt von jemand anderem; ich lebe nicht von meinem Freund“, gibt Influencerin „Pawgli“ (ihren echten Namen macht sie nicht öffentlic) Einblick in ihr Seelenleben. 

Sie ist die Freundin von Profi-Kicker Pep Chavarria, der sich vor Kurzem Chelsea angeschlossen hat. Als Wunschspieler des neuen Trainers Xabi Alonso hat man 19 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Linksverteidiger von Spanien-Klub Rayo Vallecano loszueisen. 

„Kein Leben, keinen Job“
Während für den 28-Jährigen der Traum vom Wechsel zu einem Topklub in Erfüllung geht, muss seine Partnerin einiges aufgeben, wie sie verrät. Denn sie ist in Spanien eine durchaus erfolgreiche Mode- und Lifestyle-Influencerin: „Daher verpasse ich durch meinen Umzug von Madrid Chancen – Chancen, mich in diesem Bereich weiterzuentwickeln -, denn alles spielt sich in Madrid ab. Ich möchte mein spanischsprachiges Publikum unbedingt behalten. Ich spreche momentan noch kein Englisch, weiß aber, dass ich es lernen muss.“

Pep Chavarria wechselte von Rayo Vallecano nach London.
Pep Chavarria wechselte von Rayo Vallecano nach London.(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)

Auch über eine Fernbeziehung habe sie deshalb nachgedacht, sich aber dann dagegen entschieden. „Als jemand, der extrem familienorientiert und überaus sensibel ist, ziehe ich in ein Land, das ich nicht kenne, wo ich nichts habe, kein Leben, keinen Job und wo ich Karrierechancen verlieren werde … und ich tue es aus Liebe, weil ich meinen Partner liebe und mit ihm eine Zukunft und eine Familie aufbauen möchte.“ Leicht gefallen, ist ihr die Entscheidung aber nicht: „Ehrlich gesagt, bin ich gerade total panisch, weil ich weiß, dass es eine sehr schwierige Entscheidung ist.“

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