Er schadet täglich sich, seiner Partei und dem ORF

Zur Ruhe kommen würde der ORF, den die Haushaltsabgaben-Zwangszahler mit 700 Millionen Euro pro Jahr füttern müssen, nach all den bekannt gewordenen Skandalen durch die eilends vorgezogenen Neuwahlen der Senderführung – das war wohl die Hoffnung der Politik. Wenigstens aus dem Sommer wollte man die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Sender schieben, indem man als Beruhigungspille einen ORF-Konvent für den Herbst ankündigte.