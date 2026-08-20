Kim Cattrall: „Sex And The City“ Fluch und Segen

Schauspielunterricht nahm Cattrall schon mit elf Jahren, im Gegensatz zu Hollywood, mit dem sie abgeschlossen habe, liebt sie das Theater noch immer. Die Berühmtheit ihrer Lebensrolle Samantha Jones wäre ihr zur Last geworden, zuletzt sah man sie 2023 in der Netflix-Serie „Glamorous“ auf einem Fernsehbildschirm. Mit Ehemann Russell Thomas genießt sie das Leben nun gemütlich in einer Art „Halbruhestand“.