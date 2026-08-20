Kim Cattrall: „Sex And The City“ Fluch und Segen

Kim Cattrall prägte als emanzipierte und sehr offensive Samantha Jones in der Erfolgs-Sitcom „Sex And The City“ gute sechs Jahre lang die Serienwelt in der Comedy. Mit ihrer Rolle war sie nicht immer glücklich, auch wenn sie ihr die erfolgreichsten Karrieremomente sicherte. Am Freitag wird die Powerfrau 70 Jahre alt.
Manchmal brauchen große Karrieren etwas länger – so etwa jene der kanadisch-britischen Schauspielerin Kim Cattrall, die 1998 mit 42 Jahren die selbstbewusste PR-Beraterin und Venusfalle Samantha Jones in der Kultserie „Sex And The City“ gab, damit zum internationalen Superstar wurde und auch einen Golden Globe dafür einheimsen konnte.
Ganz in Frieden ging sie mit ihrer Rolle nicht, wie sie dem „Guardian“ in einem Interview mitteilte: „Ich habe die Serie geliebt und mit meiner Rolle über das Ziel hinausgegangen. Es war in vielerlei Hinsicht ein Segen, aber nach dem zweiten Film hatte ich genug.“
In der drei Staffeln langen Nachfolgeserie „And Just Like That ...“ tauchte sie dann nur noch in Form von Einblendungen per Anruf und Textnachricht auf – mehr war für sie nicht mehr drin. Gehaltsstreitereien und die eine oder andere persönliche Animosität sollen dafür verantwortlich gewesen sein.
Schauspielunterricht nahm Cattrall schon mit elf Jahren, im Gegensatz zu Hollywood, mit dem sie abgeschlossen habe, liebt sie das Theater noch immer. Die Berühmtheit ihrer Lebensrolle Samantha Jones wäre ihr zur Last geworden, zuletzt sah man sie 2023 in der Netflix-Serie „Glamorous“ auf einem Fernsehbildschirm. Mit Ehemann Russell Thomas genießt sie das Leben nun gemütlich in einer Art „Halbruhestand“.
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