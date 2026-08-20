Oliver Glasner und ein Austro-Quartett greifen an

ManCity: Guardiola-Erbe Maresca steht für Kontinuität

Sechs Meistertitel und der Champions-League-Triumph machten Guardiola bei ManCity zum erfolgreichsten Coach der Clubgeschichte. Nun soll sein einstiger Co-Trainer Enzo Maresca den Übergang moderieren, eine Entscheidung eher für Kontinuität als für einen radikalen Neustart. Nach Platz zwei im Vorjahr erwartet das Umfeld sofort wieder den Titel. Im Sturm kann sich Maresca weiter auf Tormaschine Erling Haaland stützen, gleichzeitig hat City aber viel Erfahrung verloren: Taktgeber Rodri, Bernardo Silva und John Stones sind weg. Mit Elliot Anderson kam für ca. 135 Mio. Euro ein dynamischer Mittelfeldspieler.