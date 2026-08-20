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Gewitter im Anmarsch

Der Donnerstag startet sonnig, doch nur bis …

Wetter
20.08.2026 05:00
Erst Sonne: So startet Österreich in den Donnerstag.
Erst Sonne: So startet Österreich in den Donnerstag.(Bild: Андрей Журавлев - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer am Donnerstag noch einmal so richtig den Sommer genießen will, sollte die sonnigen Stunden am Vormittag ausnutzen. Denn während der Tag vielerorts freundlich und warm beginnt, bilden sich später wieder Schauer und Gewitter in ganz Österreich.

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Am Morgen schaut es noch recht freundlich aus. Zwar können sich da und dort noch ein paar Wolken oder einzelne Schauer halten, danach kommt aber immer öfter die Sonne raus. Wer also noch etwas vorhat, sollte die ersten Stunden des Tages nutzen. Später wird das Wetter nämlich deutlich unbeständiger.

Nachmittags wird es ungemütlicher
Ganz ohne Wetter-App sollte man das Haus trotzdem nicht verlassen. Im Laufe des Nachmittags steigt vor allem von Westen her die Schauer- und Gewittergefahr. Regional können die Gewitter auch im Osten kräftiger ausfallen. Also besser mit Regenschirm das Haus verlassen.

Dennoch bis zu 31 Grad möglich
Kühl wird es dabei jedoch nicht: Am Nachmittag sind 25 bis 31 Grad möglich. Sommerlich bleibt es also dennoch, auch wenn sich zwischendurch immer wieder einzelne Regenschauer dazugesellen können.

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