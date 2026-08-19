Sie riskieren ihr Leben, um zu helfen

Ihre Arbeit wird immer gefährlicher, vor allem im Gazastreifen, wo es die meisten Opfer gibt. Der brutale Bürgerkrieg im Sudan macht ebenso wenig halt vor Hilfsorganisationen. Die psychische Belastung für die Mitarbeiter sei immens, so der Not-Koordinator der Welthungerhilfe Denis Drichi. Auch seine Familie fürchtet um sein Leben. „Aber angesichts der großen Not verstehen sie, warum ich hier bin und helfe.“