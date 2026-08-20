Zwei Drittel sehen Bedarf für eine Zusatzpension

Alles neu bei der betrieblichen Vorsorge ab 2027: Die Zusatzpension ist eine „Zeitenwende“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann der Pensions- und Vorsorgekassen. Die Rendite für das vom Arbeitgeber einbezahlte Geld (Abfertigung neu) lag in den vergangenen zehn Jahren bei 1,54 Prozent. Im neuen Modell, der Vorsorge-Versicherungsgemeinschaft (VG), gibt es keine Kapitalgarantie, dafür aber langfristig mehr Rendite – siehe Grafik.