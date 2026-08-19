ORF-Reform? Nusser: „Wird ein Gemetzel im Herbst“

Die neue ORF-Führung steht, doch auf den Küniglberg wartet ein turbulenter Herbst. Denn mit der geplanten Reform könnten Jobs, Strukturen und ganze Bereiche auf den Prüfstand kommen. Wie groß der Reformdruck tatsächlich ist und warum der stellvertretende „Krone“-Chefredakteur Christian Nusser bereits von einem „ziemlichen Gemetzel“ spricht, das sehen Sie oben im Video!