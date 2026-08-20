Raiffeisen spart Lagerhäuser ein: „Großer Verlust“

Lagerhäuser prägten über Jahrzehnte so gut wie jeden Dorfkern. In Unken war damit schon in den 1990er-Jahren Schluss. Der Raiffeisenverband vergab das Grundstück im Baurecht an einen Wohnbauträger. Heute gibt es in dem Haus mitten im Ort Wohnungen, einen Langjugend-Treffpunkt, eine Wohngruppe von Oberrain, weitere Wohnungen und eine neue Idee für das Erdgeschoß. Unter dem Titel „Z’sommkemma“ soll im Ex-Lagerhaus ein ganz besonderer Treffpunkt entstehen. Die Bürger reden mit.