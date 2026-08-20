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Raiffeisen spart Lagerhäuser ein: „Großer Verlust“

Salzburg
20.08.2026 05:40
Der Lagerhaus-Standort in Grödig: Noch ist alles Baustelle.
Der Lagerhaus-Standort in Grödig: Noch ist alles Baustelle.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Raiffeisen reduzierte die Standorte zuletzt von 27 auf 24 Salzburger Lagerhäuser. In Unken war schon in den 1990er-Jahren Schluss. Jetzt wird auf dem Areal ein neues Experiment gestartet. In Taxenbach und Abersee gibt es Geschäftsideen, in Grödig werden dafür Millionen investiert.

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Lagerhäuser prägten über Jahrzehnte so gut wie jeden Dorfkern. In Unken war damit schon in den 1990er-Jahren Schluss. Der Raiffeisenverband vergab das Grundstück im Baurecht an einen Wohnbauträger. Heute gibt es in dem Haus mitten im Ort Wohnungen, einen Langjugend-Treffpunkt, eine Wohngruppe von Oberrain, weitere Wohnungen und eine neue Idee für das Erdgeschoß. Unter dem Titel „Z’sommkemma“ soll im Ex-Lagerhaus ein ganz besonderer Treffpunkt entstehen. Die Bürger reden mit.

Zitat Icon

Der Standort mitten im Ort hat großes Potenzial. Wir starten jetzt ein besonderes Experiment mit hochfrequentierter Mehrfachnutzung.

Florian Juritsch, Bürgermeister von Unken

Bild: Kerstin Jönsson

Bürgermeister Florian Juritsch (ÖVP): „Bis Weihnachten soll alles stehen.“ Von einem Generationen-Café bis zur mobilen Bücherei soll vieles integriert werden. Ideen holten sich die Unkener bei Nachbarn, wie etwa der „Bibliothek der Dinge“ in Weißbach.

In Unken gab es bis in die 1990er-Jahre ein eigenes Lagerhaus.
In Unken gab es bis in die 1990er-Jahre ein eigenes Lagerhaus.(Bild: Kerstin Jönsson)

Neue Ideen für das alte Lagerhaus
Um neue Ideen für das alte Lagerhaus wird derzeit noch in Abersee und Taxenbach gerungen. Am Wolfgangsee soll es weiter einen Nahversorger geben. In Taxenbach gibt es noch keine fixe Lösung: „Für uns war es ein großer Verlust. Das Lagerhaus geht natürlich ab“, bedauert Bürgermeister Johann Gassner (ÖVP) das Aus vor knapp einem Jahr.

Einen Käufer gab es bereits in Niedernsill. Ein angrenzendes Holzunternehmen nutzt die frühere Lagerhaus-Fläche für Büros. Raiffeisen rechtfertigt die Schließungen mit wirtschaftlicher Notwendigkeit.

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In Grödig entstehe dafür ein Vorzeige-Standort. Noch ist dort alles Baustelle. Das alte Haus wurde abgerissen. Kommende Woche wird der Spatenstich gefeiert. Raiffeisen investiert rund sieben Millionen Euro in Lagerhaus Nummer 24.

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