Tickets für das Tourfinale in Kitzbühel gewinnen

Das große Tourfinale von Pizzera & Jaus steigt am 5. September 2026 im Tennisstadion Kitzbühel – und die „Krone“ bringt Sie hin! Verlost werden 10x2 Tickets für das bereits ausverkaufte Konzert sowie ein exklusives Fanpackage für zwei Personen inklusive Übernachtung, Frühstück, Konzerttickets und Meet & Greet mit Pizzera & Jaus.
Unter dem Motto „Jetz‘ kummst ma auf de Tour!“ feiern Paul Pizzera und Otto Jaus am 5. September den Abschluss ihrer Österreich-Tour im Tennisstadion Kitzbühel. Der Auftritt ist einer von nur acht exklusiven Live-Terminen des Duos in Österreich und bildet den großen Schlusspunkt ihrer Tour.
Pizzera & Jaus gehören längst zu den erfolgreichsten Live-Acts des Landes. Mehr als 500.000 Besucher haben die beiden bereits live erlebt. Ihre Mischung aus mitreißender Musik, intelligenten Texten, pointiertem Kabarett und jeder Menge Schmäh sorgt regelmäßig für ausverkaufte Hallen und begeisterte Fans.
Prominente Gäste beim Tourfinale
Für das Finale in Kitzbühel haben sich Pizzera & Jaus außerdem musikalische Verstärkung geholt: Cosmó, Österreichs Song-Contest-Starter 2026, und Ina Regen stehen an diesem Abend ebenfalls auf der Bühne. Gemeinsam soll das Tennisstadion zur Kulisse für einen Abend voller großer Songs, Humor und Gänsehautmomente werden.
Mitmachen und gewinnen
Obwohl das Konzert bereits ausverkauft ist, haben „Krone“-Leser jetzt noch die Chance, live dabei zu sein. Wir verlosen ein exklusives Fanpackage für zwei Personen bestehend aus einer Übernachtung mit Frühstück in einem DeLux-Zimmer im Hotel Tiefenbrunner, zwei Konzerttickets für Pizzera & Jaus sowie einem Meet & Greet mit Paul Pizzera und Otto Jaus. Zusätzlich verlosen wir auch noch 10x2 Tickets für das ausverkaufte Tourfinale im Tennisstadion Kitzbühel. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.