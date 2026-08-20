Tickets für das Tourfinale in Kitzbühel gewinnen

Mitmachen und gewinnen

Obwohl das Konzert bereits ausverkauft ist, haben „Krone“-Leser jetzt noch die Chance, live dabei zu sein. Wir verlosen ein exklusives Fanpackage für zwei Personen bestehend aus einer Übernachtung mit Frühstück in einem DeLux-Zimmer im Hotel Tiefenbrunner, zwei Konzerttickets für Pizzera & Jaus sowie einem Meet & Greet mit Paul Pizzera und Otto Jaus. Zusätzlich verlosen wir auch noch 10x2 Tickets für das ausverkaufte Tourfinale im Tennisstadion Kitzbühel. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.