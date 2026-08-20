Die Cavaleras: Eine schrecklich wilde Familie

Gloria (*1953) – Das weibliche Familienoberhaupt lernte Max Anfang der 1990er kennen und lieben. Die beiden heirateten 1993. Sie kam mit vier Kindern in die Ehe, mit Max bekam sie drei weitere. Sie ist Max Cavaleras Managerin und gilt als „Sharon Osbourne des Metal“.

Max (*1969) – Der Brasilianer gründete mit seinem jüngeren Bruder Igor 1984 die wegweisende Thrash-Metal-Band Sepultura, die er nach Spannungen 1997 verließ. Während Sepultura seitdem kontinuierlich abbauen, hatte Max eine florierende Karriere mit Soulfly. 2006 kam es zur Aussöhnung mit Bruder Igor und dem Projekt Cavalera Conspiracy. Weitere Projekte: Nailbom, Killer Be Killed, Go Ahead And Die. Er gilt als eine der schillerndsten Figuren der Metal-Historie.

Igor (*1970) – Drummer aus Leidenschaft, hielt es neun Jahre länger bei Sepultura aus als sein großer Bruder. Der passionierte Schlagzeuger lebt in London und ist vierfacher Familienvater. Sein Herz schlägt auch für elektronische Musik und Hip-Hop.

Dana Wells (*1975 – 1996) – Sohn von Gloria Cavalera aus erster Ehe, er verstarb 1996 mit nur 21 Jahren bei einem Autounfall und schrieb unter dem Pseudonym „D-Low“ den Text zum Sepultura-Song „Attitude“.

Richie (*1985) – Stiefsohn von Max und Sohn von Gloria Cavalera. Führt seit 2004 seine eigene Band Incite, tritt bei Projekten seines Stiefvaters immer wieder als Gastsänger in Szene und macht auf Tour von Soulfly das Merchandise.

Zyon (*1993) – ältester gemeinsamer Sohn von Max und Gloria Cavalera. Sein Herzschlag als Embryro wurde bereits für das Intro des Sepultura-Songs „Refuse/Resist“ verwendet. Seit 2013 Soulfly-Schlagzeuger, hat auch seine eigene Band Lody Kong und hört gerne Rap und Elektronik.

Igor jr. (*1995) – mittlerer Sohn von Max und Gloria. Hat mit Go Ahead And Die seine eigene Band als Frontmann und Gitarrist. Er tritt auch als Horror-Literat in Szene.

Jason (*1997) – jüngstes und letztes Kind von Max und Gloria. War anfangs Drum-Tech für Bruder Zyon bei Soulfly, hat sich aus dem musikalischen Teil der Familie aber zurückgezogen und lebt glücklich verheiratet in Großbritannien.

Christina (*unbekannt – 2026) – die Adoptivtochter von Max war von 1997 bis 2021 persönliche Assistentin und Tourmanagerin von Soulfly und verstarb 2026 nach langer, unbekannter Krankheit.

Rocky (*2008) – der Jüngste im Bunde ist der Sohn von Glorias Tochter Roxanne und hat mit der Musik nichts am Hut. Er kümmert sich aber um alle Belange drumherum und ist live immer mit der Familie mit dabei.