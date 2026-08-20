Der Sound der Harleys kehrt nach Kärnten zurück

Die Motoren werden wieder lauter: Von 8. bis 13. September verwandelt sich die Region um den Faaker See erneut in ein Paradies für Harley-Davidsons. Bei der European Bike Week werden 70.000 Motorräder und 120.000 Besucher erwartet. Schon jetzt sind in Kärnten die ersten Harley-Davidsons unterwegs.
Für die Motorradfans ist die Veranstaltung jedes Jahr ein Höhepunkt. Harley-Davidsons aus vielen Teilen der Welt rollen nach Kärnten. Dabei geht es längst nicht nur um das gemeinsame Fahren. Für viele Teilnehmer ist ihre Maschine ein individuelles Kunstwerk, an dem monatelang geschraubt, gebaut und verfeinert wurde.
Umgebaute Harleys werden in Villach prämiert
„Harleys aus der ganzen Welt sind hier. Viele kann man umbauen und zum Teil auch größer machen. Da gehen den Fahrern die Ideen nicht aus“, sagt Christoph Pfeiler von der Tourismusregion Villach. In der Villacher Innenstadt ist am 11. September die große Show. Dort können Besucher die außergewöhnlichen, meist umgebauten Motorräder aus nächster Nähe bestaunen. Von klassischen Maschinen bis zu spektakulären Einzelanfertigungen ist vieles zu sehen. Für die Besitzer geht es dabei nicht nur um PS und Technik, sondern auch um Kreativität und den persönlichen Stil. Die besonders aufwendig umgebauten Motorräder stehen im Mittelpunkt des Wettbewerbs. In sechs Kategorien werden die besten Maschinen ausgewählt und ausgezeichnet.
Über 50 Live-Konzerte in der Harley-Woche
Neben den Motorrädern sorgt auch ein umfangreiches Musikprogramm für Stimmung. Mehr als 50 Live-Konzerte stehen während der Bike Week auf dem Programm. Die Region wird damit für mehrere Tage zum Treffpunkt von Motorradfans, Musikliebhabern und Schaulustigen.
Ein weiterer Höhepunkt ist die große Harley-Parade. Die kilometerlange Ausfahrt führt heuer wieder vom Faaker See über Villach, entlang des Ossiacher Sees und weiter nach Wernberg. Anschließend geht es zurück zum Faaker See. Tausende Zuschauer werden entlang der Strecke erwartet, wenn die Motorräder in großer Zahl durch die Orte rollen.
Doch die Bike Week spielt sich nicht nur rund um den Faaker See ab. Viele Motorradfahrer nutzen ihren Aufenthalt in Kärnten für Ausflüge in die Umgebung. Beliebte Ziele sind unter anderem der Dobratsch oder die Großglockner-Hochalpenstraße. Andere Touren führen über die Grenze nach Slowenien oder weiter nach Italien. Damit wird die Veranstaltung auch zu einem wichtigen Impuls für den Tourismus in der gesamten Region.
Am Freitag findet das Event wieder in der Villacher Innenstadt statt. Außerdem stehen mehr als 50 Live-Konzerte auf dem Programm.
Christoph Pfeiler, Tourismusregion Villach
Auch Kripo-Beamte sind im Einsatz
Für die Polizei bedeutet die Bike Week einen Großeinsatz. Angesichts der vielen Motorräder auf den Straßen wird besonders auf die Verkehrssicherheit geachtet. „Unser Hauptaugenmerk ist die Überwachung. Sie dürfen nicht zu schnell fahren“, heißt es vonseiten der Polizei. Gerade auf beliebten Motorradstrecken soll verhindert werden, dass es durch überhöhte Geschwindigkeit oder riskante Fahrmanöver zu Unfällen kommt.
Auch Kriminalbeamte werden während der Veranstaltung im Einsatz sein. Denn wo zehntausende Besucher zusammenkommen, gibt es nicht nur viele schöne Maschinen, sondern auch begehrte Ziele für Diebe. Die Polizei appelliert daher an die Motorradfahrer, ihre Harleys gut abzusichern und aufmerksam zu sein.
Aufpassen auf Harley-Diebe
Der Grund für die Vorsicht ist klar: Viele der Motorräder sind ein kleines Vermögen wert. Besonders aufwendig umgebaute Maschinen können zwischen 30.000 und 40.000 Euro kosten. Entsprechend wichtig ist es, die Motorräder nicht unbeaufsichtigt und ungesichert stehenzulassen.
Für Kärnten ist die European Bike Week inzwischen weit mehr als ein Motorradtreffen. Hotels, Gastronomie, Handel und zahlreiche weitere Betriebe profitieren vom Zustrom der Besucher. Straßen, Plätze und Ausflugsziele werden für mehrere Tage vom charakteristischen Sound der Harley-Davidsons begleitet.
Wenn die ersten Maschinen am Faaker See eintreffen, ist für viele Fans klar: Die Bike Week beginnt. Dann heißt es wieder Chrom polieren, Motor starten, Freunde treffen und gemeinsam durch Kärnten cruisen. Und spätestens bei der großen Parade wird sich zeigen, wie beeindruckend die gewaltige Harley-Karawane auch heuer wieder sein wird.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.