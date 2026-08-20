Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über 100.000 Beuscher

Der Sound der Harleys kehrt nach Kärnten zurück

Kärnten
20.08.2026 05:00
Kärnten ist im September die Weltbühne für Harley Davidsons.
Kärnten ist im September die Weltbühne für Harley Davidsons.(Bild: APA/GERT EGGENBERGER)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die Motoren werden wieder lauter: Von 8. bis 13. September verwandelt sich die Region um den Faaker See erneut in ein Paradies für Harley-Davidsons. Bei der European Bike Week werden 70.000 Motorräder und 120.000 Besucher erwartet. Schon jetzt sind in Kärnten die ersten Harley-Davidsons unterwegs.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für die Motorradfans ist die Veranstaltung jedes Jahr ein Höhepunkt. Harley-Davidsons aus vielen Teilen der Welt rollen nach Kärnten. Dabei geht es längst nicht nur um das gemeinsame Fahren. Für viele Teilnehmer ist ihre Maschine ein individuelles Kunstwerk, an dem monatelang geschraubt, gebaut und verfeinert wurde.

Umgebaute Harleys werden in Villach prämiert
„Harleys aus der ganzen Welt sind hier. Viele kann man umbauen und zum Teil auch größer machen. Da gehen den Fahrern die Ideen nicht aus“, sagt Christoph Pfeiler von der Tourismusregion Villach. In der Villacher Innenstadt ist am 11. September die große Show. Dort können Besucher die außergewöhnlichen, meist umgebauten Motorräder aus nächster Nähe bestaunen. Von klassischen Maschinen bis zu spektakulären Einzelanfertigungen ist vieles zu sehen. Für die Besitzer geht es dabei nicht nur um PS und Technik, sondern auch um Kreativität und den persönlichen Stil. Die besonders aufwendig umgebauten Motorräder stehen im Mittelpunkt des Wettbewerbs. In sechs Kategorien werden die besten Maschinen ausgewählt und ausgezeichnet.

Über 50 Live-Konzerte in der Harley-Woche
Neben den Motorrädern sorgt auch ein umfangreiches Musikprogramm für Stimmung. Mehr als 50 Live-Konzerte stehen während der Bike Week auf dem Programm. Die Region wird damit für mehrere Tage zum Treffpunkt von Motorradfans, Musikliebhabern und Schaulustigen.

Auch aus Amerika rollen viele Harley Davidsons mit.
Auch aus Amerika rollen viele Harley Davidsons mit.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein weiterer Höhepunkt ist die große Harley-Parade. Die kilometerlange Ausfahrt führt heuer wieder vom Faaker See über Villach, entlang des Ossiacher Sees und weiter nach Wernberg. Anschließend geht es zurück zum Faaker See. Tausende Zuschauer werden entlang der Strecke erwartet, wenn die Motorräder in großer Zahl durch die Orte rollen.

Doch die Bike Week spielt sich nicht nur rund um den Faaker See ab. Viele Motorradfahrer nutzen ihren Aufenthalt in Kärnten für Ausflüge in die Umgebung. Beliebte Ziele sind unter anderem der Dobratsch oder die Großglockner-Hochalpenstraße. Andere Touren führen über die Grenze nach Slowenien oder weiter nach Italien. Damit wird die Veranstaltung auch zu einem wichtigen Impuls für den Tourismus in der gesamten Region.

Zitat Icon

Am Freitag findet das Event wieder in der Villacher Innenstadt statt. Außerdem stehen mehr als 50 Live-Konzerte auf dem Programm.

Christoph Pfeiler, Tourismusregion Villach

Auch Kripo-Beamte sind im Einsatz
Für die Polizei bedeutet die Bike Week einen Großeinsatz. Angesichts der vielen Motorräder auf den Straßen wird besonders auf die Verkehrssicherheit geachtet. „Unser Hauptaugenmerk ist die Überwachung. Sie dürfen nicht zu schnell fahren“, heißt es vonseiten der Polizei. Gerade auf beliebten Motorradstrecken soll verhindert werden, dass es durch überhöhte Geschwindigkeit oder riskante Fahrmanöver zu Unfällen kommt.

Auch Kriminalbeamte werden während der Veranstaltung im Einsatz sein. Denn wo zehntausende Besucher zusammenkommen, gibt es nicht nur viele schöne Maschinen, sondern auch begehrte Ziele für Diebe. Die Polizei appelliert daher an die Motorradfahrer, ihre Harleys gut abzusichern und aufmerksam zu sein.

European Bike Week 2026

  • vom 8. bis 13. September am Faaker See
  • rund um die European Bike Week gibt es auch zahlreiche Events
  • am Samstag findet traditionell die große Parade statt

Aufpassen auf Harley-Diebe
Der Grund für die Vorsicht ist klar: Viele der Motorräder sind ein kleines Vermögen wert. Besonders aufwendig umgebaute Maschinen können zwischen 30.000 und 40.000 Euro kosten. Entsprechend wichtig ist es, die Motorräder nicht unbeaufsichtigt und ungesichert stehenzulassen.

Für Kärnten ist die European Bike Week inzwischen weit mehr als ein Motorradtreffen. Hotels, Gastronomie, Handel und zahlreiche weitere Betriebe profitieren vom Zustrom der Besucher. Straßen, Plätze und Ausflugsziele werden für mehrere Tage vom charakteristischen Sound der Harley-Davidsons begleitet.

Lesen Sie auch:
Kontrollen und Sperren
Biker rollen an: Großeinsatz für Kärntner Polizei
30.08.2025

Wenn die ersten Maschinen am Faaker See eintreffen, ist für viele Fans klar: Die Bike Week beginnt. Dann heißt es wieder Chrom polieren, Motor starten, Freunde treffen und gemeinsam durch Kärnten cruisen. Und spätestens bei der großen Parade wird sich zeigen, wie beeindruckend die gewaltige Harley-Karawane auch heuer wieder sein wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
20.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
251.800 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
231.995 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
110.279 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1496 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1085 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
1032 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Mehr Kärnten
Über 100.000 Beuscher
Der Sound der Harleys kehrt nach Kärnten zurück
Herzensverein
Bürgerfrauen mit Herz und Engagement für andere
Frischer Wind im Voco
Seven-Four-Eight: Villach bekommt neuen Hotspot
Aus Hobby wurde Beruf
Sein Handwerk bringt Autos wieder zum Glänzen
Sport Tv Logo
Frühe Verlängerung
Abgang beim WAC: Afrikaner wechselt nach Kroatien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf