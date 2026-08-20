Der Sound der Harleys kehrt nach Kärnten zurück

Umgebaute Harleys werden in Villach prämiert

„Harleys aus der ganzen Welt sind hier. Viele kann man umbauen und zum Teil auch größer machen. Da gehen den Fahrern die Ideen nicht aus“, sagt Christoph Pfeiler von der Tourismusregion Villach. In der Villacher Innenstadt ist am 11. September die große Show. Dort können Besucher die außergewöhnlichen, meist umgebauten Motorräder aus nächster Nähe bestaunen. Von klassischen Maschinen bis zu spektakulären Einzelanfertigungen ist vieles zu sehen. Für die Besitzer geht es dabei nicht nur um PS und Technik, sondern auch um Kreativität und den persönlichen Stil. Die besonders aufwendig umgebauten Motorräder stehen im Mittelpunkt des Wettbewerbs. In sechs Kategorien werden die besten Maschinen ausgewählt und ausgezeichnet.