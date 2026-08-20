Saftige Aufschläge beim Sprit in den Tälern Tirols

Senkung nach Aufschrei war nur von kurzer Dauer

Mit einer Erhebung, die bis zum 12. August weitergeführt wurde, hat die AK Tirol dieses Versprechen eingehalten. Mit dem grob zusammengefassten Ergebnis, dass nach der ersten Presseaussendung vom 9. Juli der Preisabstand zwischen dem Stubaital und Innsbruck vorübergehend kleiner wurde, ab Ende Juli aber wieder an Fahrt aufnahm.

Die Spritpreisentwicklung teilt die AK Tirol in drei Phasen ein.