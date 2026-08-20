Wie Krieg Schatten auf heimische Autobahnen wirft

Warnung von Verkehrsexperten

Verkehrsexperten erklären, dass die hohen Spritpreise nicht nur die Autolawine, sondern durchaus auch die Zunahme des Schwerverkehrs gebremst haben. Sie warnen aber davor, dass es nach dem Sinken der Treibstoffpreise zu einer noch stärkeren Zunahme kommen werde: „Auf EU-Ebene müsste es daher verstärkt Maßnahmen gegen Lkw-Transit geben.“ Beim Autoverkehr gelte es, die Effizienz zu erhöhen. Derzeit fahren im Schnitt 100 Menschen in 88 Autos, in den meisten Pkw sitzt also nur eine Person: „Bei zwei Insassen bräuchte es um rund 40 Prozent weniger Autos“, heißt es.