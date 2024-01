Rätsel gelöst: Darum rasseln Klapperschlangen

Die mittelgroße und giftige Schlange ist ausschließlich in Amerika beheimatet und nutzt eine aus Hornringen bestehende Struktur am Schwanzende, um bei Gefahr einen Warnlaut - das berühmte Rasseln - zu produzieren. Damit werden Feinde derart effektiv in die Flucht geschlagen, dass so manch andere Tiere, wie etwa ungiftige Nattern, das Geräusch nachahmen. Aber wie funktioniert das Rasseln eigentlich genau? Dem sind nun Wissenschaftler auf den Grund gegangen.