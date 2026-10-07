Top-Duo verpasst den Weltcup-Auftakt in Sölden

„Danach werde ich wieder auf die Skier steigen und sehen, wie es mir geht“, sagte Brignone im Rahmen des Festival dello Sport di Trento. Bei der jüngsten Operation seien ihr Schrauben und eine Platte entfernt worden. Neben Sölden werde sie auch die Nordamerika-Rennen Ende November und Anfang Dezember auslassen. „Im Moment konzentriere ich mich darauf, wieder gesund zu werden“, betonte Brignone.