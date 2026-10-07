Auch das noch! Nächster WM-Rückschlag für Russell

Früher als geplant

Und sein Ausfall hat Folgen: Wie Teamchef Toto Wolff vor dem Grand Prix von Singapur an diesem Sonntag bestätigt, erhält Russell wegen regelwidrigen Wechsels der Power Unit eine Strafe und muss vom Ende des Feldes auf dem Straßenkurs starten. Eigentlich wollte Mercedes damit bis zum Großen Preis der USA warten. Denn in Austin ist das Überholen deutlich einfacher als in Singapur.