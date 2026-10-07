Silke und ihre „Frida“ sind ein Spitzenteam!

„Wir leben in einem Miteinander“

Warum so ein Einsatz? „Wir leben in einem Miteinander, in der jeder für den anderen Verständnis aufbringen muss. Die ,andere Seite’ verstehen muss. Die eine, dass wir Tiere haben, die wir lieben und die wichtig sind für uns. Aber auch die, dass andere vielleicht Angst haben vor Hunden. Diese wird aber genommen, wenn man ein Tier versteht, seine Sprache spricht. Oder auch weiß, wie man ausweicht.“