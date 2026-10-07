Noch mehr Action dank einer Idee von Dominic Thiem

Wien freut sich mit den Erste Bank Open auf die Tennis-Party des Jahres. Den Auftakt bildet am 23. Oktober Red Bull BassLine auf dem Centre Court in der Wiener Stadthalle. Das Event verbindet Spitzensport mit DJ-Sounds, Entertainment und abgewandelten Regeln zu einem spektakulären Live-Erlebnis. Eintrittskarten gibt es auf ticket.krone.at
Red Bull Bassline: Sechs der besten Spieler der Welt werden sich in einem kurzweiligen Tie-Break-Format duellieren. Zwei Tennis-Youngsters folgen dabei vielleicht Carlos Alcaraz, der 2021 als 18-Jähriger siegte: Einer davon ist der Tscheche Jakub Mensik, der heuer bei den French Open in Paris bis ins Semifinale vorstieß. Der Zweite ist der spanische Umag-Champion Daniel Merida, auch der bulgarische Routinier Grigor Dimitrow ist mit dabei.
Domi´s Double
Dominic Thiem hat eine Idee für noch mehr Spannung und Spektakel entwickelt. Die neue Regel-Adaption „Domi’s Double“ gibt jedem Spieler einmal pro Match die Möglichkeit, die Wertigkeit des nächsten Ballwechsels zu verdoppeln. Das heißt: Nach vorhergehender Ansage geht es beim folgenden Ballwechsel um zwei statt nur um einen Punkt. Alle Informationen: www.redbull.com/bassline.
Eintrittskarten gibt es im Krone Ticketshop
Eintrittskarten für Red Bull BassLine im Rahmen der Erste Bank Open gibt es im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Für die Spiele in der Marx Halle gilt noch bis 11. Oktober der „Kronedeal“ 1+1 gratis (HIER geht‘s zum Link). Nicht enthalten sind dabei Family- und 360° PremiumTickets.
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