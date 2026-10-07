Noch mehr Action dank einer Idee von Dominic Thiem

Red Bull Bassline: Sechs der besten Spieler der Welt werden sich in einem kurzweiligen Tie-Break-Format duellieren. Zwei Tennis-Youngsters folgen dabei vielleicht Carlos Alcaraz, der 2021 als 18-Jähriger siegte: Einer davon ist der Tscheche Jakub Mensik, der heuer bei den French Open in Paris bis ins Semifinale vorstieß. Der Zweite ist der spanische Umag-Champion Daniel Merida, auch der bulgarische Routinier Grigor Dimitrow ist mit dabei.