Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Vorwürfe

Vier Monate vor Ski-WM: OK-Präsident tritt zurück!

Ski Alpin
07.10.2026 10:51
Im Februar findet die Ski-WM in Crans Montana statt.
Im Februar findet die Ski-WM in Crans Montana statt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mega-Wirbel wenige Monate vor der Ski-WM 2027 in der Schweiz: Der Organisationschef des Großevents tritt nach schweren Betrugsvorwürfen zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nachdem das Schweizer Blatt „Blick“ am Montag publik gemacht hatte, dass Claude-Alain Schmidhalter, Vize-Präsident des nationalen Skiverbandes und OK-Boss der Ski-WM in Crans-Montana, im Februar vor Gericht antanzen muss, hatte ihn der Verband seiner Ämter enthoben.

Lesen Sie auch:
Marco Schwarz:
„Nicht mehr das Gefühl wie vor der Verletzung“
07.10.2026
Rennen kommt zu früh
Top-Duo verpasst den Weltcup-Auftakt in Sölden
07.10.2026
„Tat mir sehr weh“
Wegen Österreicher: Ski-Ass weint bittere Tränen
07.10.2026

Diese Maßnahme sollte nur temporär gelten, doch Schmidhalter trat nun von sich aus zurück. „Ich nehme den Entscheid von Swiss-Ski und des Organisationskomitees der Ski-WM 2027 zur Kenntnis, mich bis auf Weiteres von meinen Ämtern zu entheben und respektiere ihn“, zitiert der „Blick“ aus einer Mitteilung des 62-Jährigen. Er ziehe daraus die Konsequenzen und trete „per sofort als Präsident des Organisationskomitees der Ski-WM 2027 und als Vizepräsident von Swiss-Ski zurück“.

(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)

Die schweren Betrugsvorwürfe betreffen nicht Schmidhalters Ämter als Sportfunktionär, sondern seine berufliche Tätigkeit in seiner Ingenieursfirma. Die Walliser Staatsanwaltschaft wird Schmidhalter Betrug und ungetreue Geschäftsführung vor. Er soll mit einem Komplizen einen ehemaligen Geschäftspartner um mehr als 300.000 Franken (umgerechnet rund 320.000 Euro) betrogen haben.

„WM braucht jetzt Klarheit“
Der 62-Jährige, für den die Unschuldsvermutung gilt, teilte mit, dass er nicht zurücktrete, „weil ich mir etwas vorzuwerfen hätte. Ich tue es, weil die WM jetzt Klarheit braucht. Ein OK-Präsident, der wenige Monate vor den Titelkämpfen auf unbestimmte Zeit im Ausstand ist, schadet dem Projekt, für das ich mich seit Jahren mit voller Überzeugung einsetze. Das will ich nicht.“

(Bild: GEPA)

Die Ski-WM in Crans-Montana geht vom 1. bis 14. Februar des kommenden Jahres über die Bühne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
07.10.2026 10:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.944 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
201.519 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
145.207 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1546 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Ski Alpin
Rennen kommt zu früh
Top-Duo verpasst den Weltcup-Auftakt in Sölden
Schwere Vorwürfe
Vier Monate vor Ski-WM: OK-Präsident tritt zurück!
„Tat mir sehr weh“
Wegen Österreicher: Ski-Ass weint bittere Tränen
Kurz nach Rücktritt
Ex-Speed-Ass heiratet vor prominenten Gästen
Marco Schwarz:
„Nicht mehr das Gefühl wie vor der Verletzung“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf