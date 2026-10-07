Vier Monate vor Ski-WM: OK-Präsident tritt zurück!

Mega-Wirbel wenige Monate vor der Ski-WM 2027 in der Schweiz: Der Organisationschef des Großevents tritt nach schweren Betrugsvorwürfen zurück.
Nachdem das Schweizer Blatt „Blick“ am Montag publik gemacht hatte, dass Claude-Alain Schmidhalter, Vize-Präsident des nationalen Skiverbandes und OK-Boss der Ski-WM in Crans-Montana, im Februar vor Gericht antanzen muss, hatte ihn der Verband seiner Ämter enthoben.
Diese Maßnahme sollte nur temporär gelten, doch Schmidhalter trat nun von sich aus zurück. „Ich nehme den Entscheid von Swiss-Ski und des Organisationskomitees der Ski-WM 2027 zur Kenntnis, mich bis auf Weiteres von meinen Ämtern zu entheben und respektiere ihn“, zitiert der „Blick“ aus einer Mitteilung des 62-Jährigen. Er ziehe daraus die Konsequenzen und trete „per sofort als Präsident des Organisationskomitees der Ski-WM 2027 und als Vizepräsident von Swiss-Ski zurück“.
Die schweren Betrugsvorwürfe betreffen nicht Schmidhalters Ämter als Sportfunktionär, sondern seine berufliche Tätigkeit in seiner Ingenieursfirma. Die Walliser Staatsanwaltschaft wird Schmidhalter Betrug und ungetreue Geschäftsführung vor. Er soll mit einem Komplizen einen ehemaligen Geschäftspartner um mehr als 300.000 Franken (umgerechnet rund 320.000 Euro) betrogen haben.
„WM braucht jetzt Klarheit“
Der 62-Jährige, für den die Unschuldsvermutung gilt, teilte mit, dass er nicht zurücktrete, „weil ich mir etwas vorzuwerfen hätte. Ich tue es, weil die WM jetzt Klarheit braucht. Ein OK-Präsident, der wenige Monate vor den Titelkämpfen auf unbestimmte Zeit im Ausstand ist, schadet dem Projekt, für das ich mich seit Jahren mit voller Überzeugung einsetze. Das will ich nicht.“
Die Ski-WM in Crans-Montana geht vom 1. bis 14. Februar des kommenden Jahres über die Bühne.
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