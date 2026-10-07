Vier Monate vor Ski-WM: OK-Präsident tritt zurück!

„WM braucht jetzt Klarheit“

Der 62-Jährige, für den die Unschuldsvermutung gilt, teilte mit, dass er nicht zurücktrete, „weil ich mir etwas vorzuwerfen hätte. Ich tue es, weil die WM jetzt Klarheit braucht. Ein OK-Präsident, der wenige Monate vor den Titelkämpfen auf unbestimmte Zeit im Ausstand ist, schadet dem Projekt, für das ich mich seit Jahren mit voller Überzeugung einsetze. Das will ich nicht.“