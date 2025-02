Land Steiermark setzt das Kulturkuratorium ab

Nächster Schock in der steirischen Kulturszene: Nachdem die Stadt Graz erst gestern massive Einschnitte im Kulturbudget angekündigt hat, wurde nun auch bekannt, dass das Land Steiermark fast alle Mitglieder des Kulturkuratoriums, das bei den Fördervergaben berät und erst im Jänner 2024 neu besetzt wurde, in die Wüste schickt – und das mitten in den aktuellen Beratungen der neuen Landesregierung zum Budget.