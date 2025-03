Rettung des Kulturlandes: Tausende auf der Straße

Kornhäusl: „Unterstützung in meinem Bestreben“

Bereits bevor die Demo losging, hat Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl der „Krone“ folgendes Kommentar zukommen lassen: „Ich bekenne mich zur Vielfalt und Offenheit in Kunst und Kultur, denn die Politik darf niemals die Deutungshoheit über deren Inhalte haben, egal ob Regierung oder Opposition. Diese Demonstration ist ein Ausdruck dieser Vielfalt und in gewisser Weise auch eine Unterstützung in meinem Bestreben um jeden Cent für die Kultur zu kämpfen. Die Mittel mögen uns unterscheiden, aber das Ziel eint uns: Wir alle wollen eine starke und vielfältige steirische Kulturlandschaft, die einen offenen Diskurs ermöglicht und damit den gesellschaftlichen Fortschritt mitgestaltet. Daher werde ich in den nächsten Wochen weitere Gespräche mit zahlreichen Kulturschaffenden führen, um den Dialog mit der freien Szene zu intensivieren.“