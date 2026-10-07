14-Jähriger nach Scooter-Sturz bewusstlos gefunden

Eine Erntehelferin fand am Dienstag im niederösterreichischen Theiss einen bewusstlosen 14-Jährigen nach einem E-Scooter-Sturz. Der Jugendliche erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins Wiener AKH geflogen. Er hatte keinen Helm getragen.
Nächster schwerer E-Scooter-Unfall, dieses Mal in Theiss im Bezirk Krems: Ein 14-Jähriger stürzte am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg. Eine Erntehelferin fand den Jugendlichen bewusstlos.
Er dürfte alleine unterwegs gewesen und ohne Fremdbeteiligung gestürzt sein. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.
Mit Rettungshubschrauber ins AKH
Der Jugendliche trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 2 brachte ihn ins Wiener AKH.
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