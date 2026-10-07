Künftig wird mehr Leistung bei Matura erwartet

Diese werde zwar weiter in die Gesamtbetrachtung der Matura einbezogen, doch wird man bei der schriftlichen und mündlichen Reifeprüfung auch noch eine gewisse Leistung erbringen müssen. Konkret sprach Wiederkehr von 30 Prozent bei beiden Matura-Teilen. Das heißt, die Noten können im Jahreszeugnis noch so gut sein, man wird bei der Matura selbst trotzdem noch etwas leisten müssen.

Abschließende Arbeiten werden laut Wiederkehr weiter freiwillig statt einer mündlichen Prüfung angeboten. Die entsprechende Regelung wäre heuer ausgelaufen.