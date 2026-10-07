Künftig wird mehr Leistung bei Matura erwartet

Bei einem Doorstep vor dem Ministerrat hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr am Mittwoch erläutert, dass künftig bei der Matura die schriftliche und mündlichen Reifeprüfung eine größere Rolle spielen wird. Die Zeugnisnote tritt damit ein wenig in den Hintergrund.
Diese werde zwar weiter in die Gesamtbetrachtung der Matura einbezogen, doch wird man bei der schriftlichen und mündlichen Reifeprüfung auch noch eine gewisse Leistung erbringen müssen. Konkret sprach Wiederkehr von 30 Prozent bei beiden Matura-Teilen. Das heißt, die Noten können im Jahreszeugnis noch so gut sein, man wird bei der Matura selbst trotzdem noch etwas leisten müssen.
Abschließende Arbeiten werden laut Wiederkehr weiter freiwillig statt einer mündlichen Prüfung angeboten. Die entsprechende Regelung wäre heuer ausgelaufen.
Laptops in sechster Schulstufe
Weiters vom Ministerrat beschlossen wurde, dass – wie diverse Male bereits angekündigt – die kostengünstigen Laptops für Schüler erst in der sechsten statt wie bisher in der fünften Schulstufe ausgegeben werden. Ursprünglich galt dies als kurzfristige Budget-Sanierungsmaßnahme. Nunmehr wird dies auch pädagogisch argumentiert. Es handle sich um einen Teil der Initiativen, Kindern wieder ihre analoge Kindheit zurückzugeben, erklärte Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).
Schutz von Frauen
Ebenfalls im Ministerrat vereinbart wurde eine Maßnahme des Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen an Hochschulen. An den Bildungseinrichtungen müssen künftig Schutzkonzepte etabliert und in den Satzungen festgeschrieben werden, wie Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) ausführte. Für Opfer gebe es Hilfesteller, für Täter Sanktionsmöglichkeiten.
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