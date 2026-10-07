Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bald in Österreich?

Polizei jagt „schlimme“ Lichthuper mit Drohnen

Ausland
07.10.2026 10:17
Von dem Einsatz wurden Originalaufnahmen publik gemacht.
Von dem Einsatz wurden Originalaufnahmen publik gemacht.(Bild: Krone-Collage/Facebook/Policja Myślenice)
Porträt von Angelika Sima
Von Angelika Sima

Eine besonders gefinkelte Taktik haben sich Polizisten in Polen ausgedacht: Mithilfe einer Drohne spürten sie Fahrer auf, die andere per Lichthupe auf die Beamten aufmerksam machen wollten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Blinkst du mit deinen Lichtern, um vor der Polizei zu warnen? Das ist eine Ordnungswidrigkeit!“, warnen die Gesetzeshüter aus Myślenice auf Facebook. Um diesem Missstand einen Riegel vorzuschieben, wurden zwei Polizeistreifen taktisch positioniert und ein Quadrocopter in die Luft geschickt.

Dieser dokumentierte, wie Lenker nach Passieren der ersten Streife anderen Fahrern ein Zeichen geben wollten. Bis sie kurze Zeit später den Ordnungshütern ins Netz gingen.

Insgesamt wurden demnach 71 Fahrzeuge kontrolliert, 76 Verstöße festgestellt. 47 Lenker filmte die Drohne dabei, wie sie andere über die lauernden Polizisten informieren wollten. Die Strafe: 200 Zloty (45,70 Euro, Anm.) und vier Punkte im Verkehrszentralregister.

Lesen Sie auch:
Die Polizei führte Alkotests durch. 
Mit Lichthupe gewarnt
Dunkel bekleideter Mann von Auto angefahren
11.03.2026
Vorwurf: Mordversuch
Lichthupe löste Streit mit Messer-Angriff aus
20.10.2025

„Wir wissen niemals, wen wir warnen“
„Denken wir daran! Wir wissen niemals, wen wir warnen. Es könnte ein Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sein oder sogar eine Person, die wegen einer anderen Straftat gesucht wird“, erklären die Gesetzeshüter dazu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.10.2026 10:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Polen
PolizeiFacebook
Drohne
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf