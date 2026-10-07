Bald in Österreich?
Polizei jagt „schlimme“ Lichthuper mit Drohnen
Eine besonders gefinkelte Taktik haben sich Polizisten in Polen ausgedacht: Mithilfe einer Drohne spürten sie Fahrer auf, die andere per Lichthupe auf die Beamten aufmerksam machen wollten.
„Blinkst du mit deinen Lichtern, um vor der Polizei zu warnen? Das ist eine Ordnungswidrigkeit!“, warnen die Gesetzeshüter aus Myślenice auf Facebook. Um diesem Missstand einen Riegel vorzuschieben, wurden zwei Polizeistreifen taktisch positioniert und ein Quadrocopter in die Luft geschickt.
Dieser dokumentierte, wie Lenker nach Passieren der ersten Streife anderen Fahrern ein Zeichen geben wollten. Bis sie kurze Zeit später den Ordnungshütern ins Netz gingen.
Insgesamt wurden demnach 71 Fahrzeuge kontrolliert, 76 Verstöße festgestellt. 47 Lenker filmte die Drohne dabei, wie sie andere über die lauernden Polizisten informieren wollten. Die Strafe: 200 Zloty (45,70 Euro, Anm.) und vier Punkte im Verkehrszentralregister.
„Wir wissen niemals, wen wir warnen“
„Denken wir daran! Wir wissen niemals, wen wir warnen. Es könnte ein Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sein oder sogar eine Person, die wegen einer anderen Straftat gesucht wird“, erklären die Gesetzeshüter dazu.
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