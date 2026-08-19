Mops und Co.: Gesetze bei Qualzucht zu lasch?

Warum nicht einfach adoptieren?

Viele Tierfreunde weichen deshalb bewusst aus: Sie greifen nicht zum Rassehund vom Züchter, sondern nehmen einen ausgesetzten oder abgegebenen Vierbeiner aus dem Tierheim auf. Es wird nur einem bereits geborenen Tier ein Zuhause gegeben, die Nachfrage nach der Zucht selbst wird dadurch nicht befeuert. Liegt die Verantwortung also auch ein Stück weit beim Käufer? Übrigens: Auch bei uns in der Krone finden Sie regelmäßig Vergabetiere, die auf ihr neues Zuhause warten – vielleicht ist ja Ihr neuer bester Freund dabei: https://www.krone.at/vergabetiere