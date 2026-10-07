Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Magnitude von 3,7

Wieder starkes Erdbeben: „Aus dem Schlaf gerissen“

Tirol
07.10.2026 08:01
Im Großraum Innsbruck bebte die Erde erneut.
Im Großraum Innsbruck bebte die Erde erneut.(Bild: Krone-Collage/Andrey VP - stock.adobe.com, Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Erde im Großraum Innsbruck kommt einfach nicht zur Ruhe. In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich erneut ein stärkeres Beben. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,7. Häuser wackelten – Zeugen berichteten, dass sie aus dem Schlaf gerissen wurden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Erdbebenserie in Tirol reißt nicht ab: Im Großraum Innsbruck ist in der Nacht auf Mittwoch, exakt um 3.02 Uhr, ein Erdbeben der Magnitude 3,7 verzeichnet worden, berichtete der Erdbebendienst der GeoSphere Austria. 

Zitat Icon

Ich wurde aus dem Schlaf gerissen. Das Haus wackelte und meine Katze war ganz außer sich.

Ein Zeuge zur „Krone“

Das Epizentrum lag einmal mehr in Hall etwas östlich von Innsbruck in rund acht Kilometern Tiefe. Das Beben sei von vielen Personen deutlich verspürt worden. Auch an die „Krone“ wandten sich Zeugen, die durch die heftigen Erdstöße mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurden. „Häuser und Möbel wackelten, Haustiere wurden ganz unruhig“, lautete der Tenor.

Wahrnehmungen melden

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung bezüglich der Auswirkungen der Beben über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria.

Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.

Nachbeben acht Minuten später
Nur acht Minuten später ereignete sich ein weiteres, schwächeres Nachbeben der Magnitude 1,9, so die GeoSphere. „Schäden sind bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten“, heißt es vonseiten der Experten.

Lesen Sie auch:
In Innsbruck kam es erneut zu einem leichten Erdbeben.
Im Großraum Innsbruck
Stärke von 2,1: Schon wieder ein Erdbeben in Tirol
04.10.2026
Flucht auf Straße
Heftiges Erdbeben: „Dachte, Haus bricht zusammen!“
26.09.2026
Krone Plus Logo
Geologe klärt auf:
Warum es gut ist, dass die Erde im Alpenraum bebt
23.01.2024

Reihe von Erdbeben in Tirol
Im Großraum Innsbruck kam es in den vergangenen Tagen und Wochen zu einer ganzen Serie von Erdbeben. Das bislang stärkste ereignete sich am Samstag, 26. September. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,8.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
07.10.2026 08:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.493 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
199.877 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
144.498 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1531 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf