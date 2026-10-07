Wieder starkes Erdbeben: „Aus dem Schlaf gerissen“

Die Erde im Großraum Innsbruck kommt einfach nicht zur Ruhe. In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich erneut ein stärkeres Beben. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,7. Häuser wackelten – Zeugen berichteten, dass sie aus dem Schlaf gerissen wurden.
Die Erdbebenserie in Tirol reißt nicht ab: Im Großraum Innsbruck ist in der Nacht auf Mittwoch, exakt um 3.02 Uhr, ein Erdbeben der Magnitude 3,7 verzeichnet worden, berichtete der Erdbebendienst der GeoSphere Austria.
Ich wurde aus dem Schlaf gerissen. Das Haus wackelte und meine Katze war ganz außer sich.
Ein Zeuge zur „Krone“
Das Epizentrum lag einmal mehr in Hall etwas östlich von Innsbruck in rund acht Kilometern Tiefe. Das Beben sei von vielen Personen deutlich verspürt worden. Auch an die „Krone“ wandten sich Zeugen, die durch die heftigen Erdstöße mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurden. „Häuser und Möbel wackelten, Haustiere wurden ganz unruhig“, lautete der Tenor.
Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung bezüglich der Auswirkungen der Beben über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria.
Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.
Nachbeben acht Minuten später
Nur acht Minuten später ereignete sich ein weiteres, schwächeres Nachbeben der Magnitude 1,9, so die GeoSphere. „Schäden sind bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten“, heißt es vonseiten der Experten.
Reihe von Erdbeben in Tirol
Im Großraum Innsbruck kam es in den vergangenen Tagen und Wochen zu einer ganzen Serie von Erdbeben. Das bislang stärkste ereignete sich am Samstag, 26. September. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 3,8.
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