Wieder starkes Erdbeben: „Aus dem Schlaf gerissen“

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung bezüglich der Auswirkungen der Beben über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria.

Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.