Tränen bei Messi: „Das wird mir sehr wehtun!“

Messi hatte bei seiner Abschiedsgala selbst einen Treffer per Elfmeter (71.) sowie zwei Vorlagen für die Tore von Nicolas Otamendi (48.) und Nico Paz (61.) beigesteuert. Seine Frau Antonela Roccuzzo, seine drei Söhne und seine Mutter Celia Cuccittini waren mit dabei. Gemeinsam mit dem Publikum feierten sie den Ausnahmekönner und waren bei seinen Abschiedsworten sichtlich gerührt