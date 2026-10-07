Tränen bei Messi: „Das wird mir sehr wehtun!“

Lionel Messi ist von der großen Fußballbühne abgetreten. Beim 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Benin lief 39-jährige Superstar ein letztes Mal für die argentinische Nationalmannschaft auf und wurde dabei von den 85.000 Fans im ausverkauften Monumental-Stadion von Buenos Aires frenetisch gefeiert: „Nicht mehr dabei zu sein, wird mir sehr wehtun!“
„Es war mir eine Ehre, dieses Trikot in den letzten 20 Jahren zu tragen. Ich habe nie aufgehört zu kämpfen. Für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen, ist das Schönste, was einem passieren kann“, erklärte ein emotional bewegter Messi nach dem Abpfiff.
Messi hatte bei seiner Abschiedsgala selbst einen Treffer per Elfmeter (71.) sowie zwei Vorlagen für die Tore von Nicolas Otamendi (48.) und Nico Paz (61.) beigesteuert. Seine Frau Antonela Roccuzzo, seine drei Söhne und seine Mutter Celia Cuccittini waren mit dabei. Gemeinsam mit dem Publikum feierten sie den Ausnahmekönner und waren bei seinen Abschiedsworten sichtlich gerührt
Der Gewinn der Copa America im Jahr 2021 war der erste wichtige Titel, den Messi mit der „Albiceleste“ feiern konnte. Absoluter Höhepunkt war der WM-Triumph 2022 in Katar. Ein weiterer Erfolg bei der Copa America (2024) sowie zwei Vizeweltmeisterschaften (2014 und 2026) runden Messis beeindruckende Laufbahn in der Nationalmannschaft ab, deren Rekordspieler (208 Spiele) und Rekordtorschütze (126 Tore) er ist.
Erfolgsstory mit Scaloni
Ein entscheidender Faktor dieser Erfolgsstory war die Berufung Lionel Scalonis zum Nationaltrainer im Jahr 2018. Ihm gelang es, eine Mannschaft um Messi herum zu formen. Die Herausforderung wird nun sein, das Vakuum zu füllen, das durch Messis Abschied entstanden ist, und den Umbruch zu gestalten.
Messi hatte Ende August seinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärt. Das verlorene WM-Finale gegen Spanien und damit der geplatzte Traum einer erfolgreichen Titelverteidigung, dann der Tod seines Vaters Jorge mit gerade mal 68 Jahren hatten Messi zu dem entscheidenden Schritt mit bewogen. Gute Nachricht für alle Fußballfans: Auf Vereinsebene will Messi noch bei Inter Miami weiterspielen.
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