Nackt und vergoldet: Trump-Statue im EU-Parlament

Kurioser Anblick im Europaparlament in Straßburg: Donald Trump steht dort derzeit nackt, vergoldet und mit einem überlangen Golfschläger. Hinter der provokanten Statue steckt der dänische Künstler Jens Galschiøt.
Im Europaparlament sorgt derzeit eine ungewöhnliche Figur für Aufsehen: Ein nackter Donald Trump, überzogen mit 23-karätigem Gold, sitzt auf den Schultern eines deutlich kleineren Mannes. In der Hand hält er einen überlangen Golfschläger. Zusammen mit dem Sockel ist die satirische Skulptur rund 2,5 Meter hoch.
Unter orangefarbenen Tuch verborgen
„Orange Plague“ – auf Deutsch „orangefarbene Plage“ – nennt der dänische Künstler Jens Galschiøt sein Werk. Es trägt auch den Namen „King of Injustice“, also „König der Ungerechtigkeit“. Am Dienstag wurde die Statue im Europaparlament in Straßburg enthüllt. Zuvor war sie seit Montag unter einem orangefarbenen Tuch verborgen.
Aufgestellt wurde die Skulptur an einem der belebtesten Knotenpunkte des Parlaments, an dem zwei Gebäude miteinander verbunden sind. Dort soll der goldene Trump noch bis einschließlich Donnerstag zu sehen sein.
Eingeladen wurde Galschiøt vom dänischen Linken-Abgeordneten Per Clausen. Der nahm die provokante Kunst bewusst in Kauf und erklärte: „Wenn jemand so dünnhäutig ist, dass er es nicht erträgt, dass diese Skulptur im Europäischen Parlament ausgestellt wird, dann hat er auf der Weltbühne nichts zu suchen.“
Trump als „König der Ungerechtigkeit“
Neben der Statue liegen Visitenkarten aus, auf denen der „König der Ungerechtigkeit“ mit folgenden Worten zitiert wird: „Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Außer von seinem Rücken zu steigen.“
Galschiøt versteht die Skulptur als politische Satire. Nach Angaben des Künstlers soll sie unter anderem auf Trumps Einfluss auf die Klimapolitik und die regelbasierte Weltordnung aufmerksam machen. Auf seiner eigenen Website bezeichnet Galschiøt Trump als eines der größten Hindernisse bei der Bewältigung der Klimakrise.
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