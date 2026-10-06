Nackt und vergoldet: Trump-Statue im EU-Parlament

Trump als „König der Ungerechtigkeit“

Neben der Statue liegen Visitenkarten aus, auf denen der „König der Ungerechtigkeit“ mit folgenden Worten zitiert wird: „Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Außer von seinem Rücken zu steigen.“