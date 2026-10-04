Darum nehmen sich ÖSV-Asse eine einjährige Auszeit

Nach 66 Weltcup-Siegen, sechs Paralympics-Goldmedaillen und vier WM-Titeln hat Veronika Aigner am Freitag eine einjährige Auszeit verkündet. Die offizielle Begründung der 23-jährigen Niederösterreicherin lautet, dass Schwester und Guide Elisabeth nach einem Kreuzbandriss noch nicht wieder einsatzfähig ist: „Jetzt ein Jahr mit einem anderen Guide zu fahren und dann wieder zu Lisi zu wechseln, ergibt für mich keinen Sinn. Da bin ich gedanklich lieber weiterhin bei meiner Schwester und konzentriere mich darauf, dass wir beide wieder zurückkommen – als noch stärkeres Team.“