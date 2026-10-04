Bösewicht mit Charme: Christoph Waltz wird 70

Dass es einmal so weit kommen würde, konnte man in den Frühzeiten seiner Karriere noch nicht unbedingt ahnen. Waltz trat in der ORF-Kindersendung „Am dam des“ im Regenbogen-Strampler auf, liebte Puppen in „Kommissar Rex“ und spielte im ambivalent aufgenommenen Bipic die beliebte Schlagerlegende Roy Black. Immer wieder gab es Schlenker nach Hollywood, doch der große Durchbruch sollte erst 2009, mit 52 Jahren, gelingen. Er ging zum Casting von Quentin Tarantinos Kriegs-Groteske „Inglourious Basterds“ und überzeugte ihn als SS-Offizier Hans Landa sofort. Dafür gab es den ersten Oscar. Den zweiten drei Jahre später für seine Rolle des Dr. King Schultz in Tarantinos „Django Unchained“.