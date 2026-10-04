„Er hat keinen verschont!“ Mike Stewart ist zurück

Nach 7:2-Gala über Mailand kommt schon am Sonntag (17.30 Uhr) Wien nach Villach. Die Adler empfangen dabei den ehemaligen Fan-Liebling „Iron Mike“ Stewart. VSV-Co-Trainer Marco Pewal kennt ihn aus alten Tagen bestens: „Sobald er aufs Eis gegangen ist, hat sich ein Schalter bei ihm umgelegt!“