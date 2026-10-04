Amt beschlagnahmte Kühe, Cobra erschoss Stier

Der Achenkircher Bürgermeister Karl Moser bestätigte den Einsatz im Gespräch mit der „Krone“. Ziel der Aktion war es, die Tierhaltung des Landwirts zu kontrollieren. So rückten Beamte der Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz und der Gemeinde sowie ein Tierarzt an, um die Situation genau unter die Lupe zu nehmen. Es war von schwerwiegenden Mängeln berichtet worden. Und die Kontrolleure wurden tatsächlich „fündig“.