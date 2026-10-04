Wenn zu viel Solarstrom zum Problem wird

Jetzt in die Zukunft investieren

Die Energiewende braucht somit mehr als neue Module. Entscheidend: Erzeugung, Verbrauch und Speicherung abstimmen! Nur so lässt sich die Sonnenenergie möglichst vollständig nutzen und gleichzeitig das Netz entlasten. Doch wie viel lässt sich mit einer PV-Anlage samt Speicher tatsächlich sparen? Der Krone-Sonne-PV-Rechner zeigt mit wenigen Angaben, welches Sparpotenzial bei Ihnen möglich ist und welche Lösung zu Ihrem Stromverbrauch passen könnte und wie viel zusätzlich Sie sich mit einem Energiespeicher sparen könnten.