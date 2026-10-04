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Wenn zu viel Solarstrom zum Problem wird

Krone Sonne
04.10.2026 05:00
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Die Abstimmung von dem, was am Dach die Energie auffängt und dem, was unten gespeichert wird, ...
Die Abstimmung von dem, was am Dach die Energie auffängt und dem, was unten gespeichert wird, ist entscheidend.(Bild: Thomas Horwath)
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Wenn die Sonne besonders kräftig scheint, produzieren PV-Anlagen oft mehr Strom, als gerade gebraucht wird. Umso wichtiger ist es, die Energie möglichst clever zu nutzen. Krone Sonne zeigt, wie Speicher, smarte Steuerung und der richtige Verbrauch dabei helfen können, mehr aus dem eigenen Solarstrom herauszuholen.

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Speicher und intelligenter Verbrauch verhindern, dass wertvoller Ökostrom verloren geht, wenn die Sonne am intensivsten scheint. Denn statt wertvollen Ökostrom abzuregeln, soll er möglichst gespeichert oder direkt verbraucht werden. Somit beginnt die Energiewende direkt im eigenen Haushalt.

So steigern Sie die Effizienz Ihrer PV-Anlage
Wer Waschmaschine, Geschirrspüler oder Trockner gezielt in die sonnigen Mittagsstunden verlegt, kann den Eigenverbrauch erhöhen. Smarte Energiemanagementsysteme übernehmen die Steuerung automatisch und starten Geräte, sobald ausreichend Solarstrom verfügbar ist. Batteriespeicher wiederum verschieben überschüssige Energie vom Mittag in die Abend- und Nachtstunden.

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Während Haushalte ohne Speicher durchschnittlich etwa 30 bis 35 Prozent ihres Solarstroms selbst verbrauchen, lässt sich dieser Anteil mit einer Batterie auf bis zu 70 Prozent steigern. Voraussetzung: passende Dimensionierung. Heizstäbe und Wärmepumpen können überschüssigen Solarstrom zur Warmwasserbereitung und zum Erwärmen von Pufferspeichern nutzen. An heißen Tagen lässt sich zudem durch gezieltes Vorkühlen der Wohnräume der spätere Kühlbedarf senken.

Jetzt in die Zukunft investieren
Die Energiewende braucht somit mehr als neue Module. Entscheidend: Erzeugung, Verbrauch und Speicherung abstimmen! Nur so lässt sich die Sonnenenergie möglichst vollständig nutzen und gleichzeitig das Netz entlasten. Doch wie viel lässt sich mit einer PV-Anlage samt Speicher tatsächlich sparen? Der Krone-Sonne-PV-Rechner zeigt mit wenigen Angaben, welches Sparpotenzial bei Ihnen möglich ist und welche Lösung zu Ihrem Stromverbrauch passen könnte und wie viel zusätzlich Sie sich mit einem Energiespeicher sparen könnten. 

Klar ist aber auch: Ein Algorithmus ist ein starker Start – die Realität spielt sich jedoch auf dem Dach ab. Es gilt nämlich auch Punkten wie den Schatten von Nachbarbäumen, die genaue Dachneigung oder den Zustand des Zählerkastens zu bedenken. Der Experten-Blick vor Ort bringt Gewissheit in allen wesentlichen Punkte. Deshalb folgt auf den digitalen Check die kostenlose persönliche Beratung von unseren Photovoltaik-Experten. Innerhalb von 25 Minuten können diese Ihnen alle Fragen rund um das Thema Photovoltaik beantworten. 

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