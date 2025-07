Wie Putin für den Krieg die Wirtschaft riskiert

Allein in den vergangenen zwölf Monaten verdreifachte sich der Wert des beschlagnahmten Vermögens. Die Kanzlei zählte insgesamt 102 Fälle von Enteignungen. Dabei haben die Behörden sowohl russische als auch westliche Unternehmen im Visier. Auch die österreichische OMV gehörte zu den betroffenen Unternehmen. Russland hatte Anteile beschlagnahmt, die die OMV an einem Gasförderprojekt in Sibirien hatte, und an russische Firmen übertragen.