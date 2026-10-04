Sonntag startet sonnig, später kann Regen kommen

Teilweise kann am Sonntagmorgen entlang der westlichen Donau noch etwas Nebel in der Luft hängen. Davon abgesehen startet der Tag ähnlich wie der Samstag mit viel Sonne. Im Laufe des Tages ziehen jedoch Wolken auf, die auch für Regenschauer sorgen können.
Der Frühnebel löst sich im Laufe des Vormittags überall auf. Nachfolgend stellt sich auch hier sonniges Wetter ein. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 12 Grad, lokal auch darunter.
Lokale Regenschauer möglich
In den Nachmittagsstunden ziehen vermehrt hohe Wolken auf und im Westen machen sich Wolken einer Störung bemerkbar, die teilweise für Regenschauer sorgen können.
Bis zu 25 Grad am Sonntag
Der Wind weht in der Regel nur schwach. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 19 bis 25 Grad. In der Nacht auf Montag ziehen von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich Regenschauer auf.
Die nächste Woche beginnt mit unbeständigem Wetter, am Montag kann es sogar Gewitter geben.
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