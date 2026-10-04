Erleben Sie die Gruseltage beim Eisgreissler

Tagsüber stehen gemeinsame Erlebnisse, Unterhaltung und Spaß im Mittelpunkt. Das Erlebnis ist bewusst familienfreundlich gestaltet, es bedarf keiner Horrorfiguren oder Erschrecker! Rubis Eiskalte Mission oder Vampir Hasenzahn sorgen mit Rätseln und Zaubertricks für lustige Momente. Ein „bisschen Grusel“ ist natürlich erlaubt: Besucher dürfen sich über ein 5D-Gruselkino und viele Halloween-Angebote freuen. Actionfans kommen bei den Gruseltagen auch auf ihre Kosten: Masters of Dirt bringt spektakuläre Tricks, große Sprünge und jede Menge Adrenalin in den Erlebnispark. Die atemberaubenden Stunts und Wow-Momente werden am Abend mit Licht, Dunkelheit und besonderer Halloween-Atmosphäre noch eindrucksvoller.