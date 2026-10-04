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Erleben Sie die Gruseltage beim Eisgreissler

Wien
04.10.2026 05:00
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(Bild: www.klauslistl.com)
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Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, Nebel über das Land zieht und sich die Dunkelheit langsam über den Erlebnispark legt, beginnt beim Eisgreissler eine besondere Zeit: Die GRUSELTAGE sind zurück! Eine besondere Halloweenwelt erwartet die Besucher vom 24. Oktober bis 1. November beim Eisgreissler in Krumbach!

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Tagsüber stehen gemeinsame Erlebnisse, Unterhaltung und Spaß im Mittelpunkt. Das Erlebnis ist bewusst familienfreundlich gestaltet, es bedarf keiner Horrorfiguren oder Erschrecker! Rubis Eiskalte Mission oder Vampir Hasenzahn sorgen mit Rätseln und Zaubertricks für lustige Momente. Ein „bisschen Grusel“ ist natürlich erlaubt: Besucher dürfen sich über ein 5D-Gruselkino und viele Halloween-Angebote freuen. Actionfans kommen bei den Gruseltagen auch auf ihre Kosten: Masters of Dirt bringt spektakuläre Tricks, große Sprünge und jede Menge Adrenalin in den Erlebnispark. Die atemberaubenden Stunts und Wow-Momente werden am Abend mit Licht, Dunkelheit und besonderer Halloween-Atmosphäre noch eindrucksvoller.

„Wir lassen unsere Geister fliegen!“ unter diesem Motto gehen zweimal täglich, um 17 Uhr und ...
„Wir lassen unsere Geister fliegen!“ unter diesem Motto gehen zweimal täglich, um 17 Uhr und 19.30 Uhr die Shows über die Bühne! Laut, schnell, actionreich!(Bild: www.klauslistl.com)

Neuheiten für Besucher
Apropos Dunkelheit: Neu in diesem Jahr sind die Grusel-Erlebnisse Endstation und Eisexperiment. Bei Endstation wird eine Busfahrt plötzlich zur Fahrt des Schreckens und beim Eisexperiment geht im Eislabor einiges schief! Nervenkitzel pur! Diese beiden Gruselwelten werden daher auch erst ab 12 Jahren empfohlen. Die Gruseltage 2026 beim Eisgreissler Erlebnispark in Krumbach werden also auch in diesem Jahr wieder ein Halloween-Highlight für die ganze Familie!

(Bild: www.klauslistl.com)

Jetzt Freikarten abholen
“Krone“-Leser haben nun die Chance auf eine von 200 Freikarten für die Gruseltage beim Eisgreissler in Krumbach. Einfach auf der Website den Aktionscode „KRONEGRUSEL“ eintippen und sich eine der 200 Freikarten abholen.  Die Freikarten sind nur gültig für den Zeitraum 24. Oktober bis 1. November.

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