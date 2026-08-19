DIY-Sauna explodiert: Australierin schwer verletzt

Australierin konnte verletzt aus Sauna kriechen

Denn durch ein Leck im Ofen hatte sich die Schwitzhütte mit Gas gefüllt – durch die Flamme „explodierte der gesamte Raum in einem Feuerball und setzte meinen ganzen Körper den Flammen aus“, erklärt Grosse auf der Spendenplattform Gofundme. Sie hatte instinktiv den Atem angehalten und konnte nach der Explosion aus der Sauna kriechen. „Ich war entsetzt: Mein Körper war schwer verbrannt. Meine Armen Händen und Teile meiner Beine waren von Blasen überzogen“, so das Brandopfer.