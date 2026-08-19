Droht Musiala Karriereende? Klartext vom FC Bayern

Kann Jamal Musiala seine Profi-Karriere fortsetzen? Diese Frage plagt derzeit viele Fußball-Fans, nachdem der Bayern-Profi zuletzt zweimal innerhalb weniger Tage auf dem Fußballplatz zusammengebrochen war und gesundheitliche Probleme offenbart hat. Der deutsche Rekordmeister rechnet unterdessen auch weiterhin wie geplant mit dem Offensivspieler.
Nicht nur Fans des FC Bayern sind in Aufruhr, nachdem Musiala am Dienstagabend im Testspiel gegen Heidenheim (4:2) zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage auf dem Platz umgekippt war.
„Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim“, erklärte Musiala anschließend in einem Statement auf Instagram.
Absencen sind eine Form epileptischer Anfälle und treten nach Angaben der amerikanischen Epilepsy Foundation besonders häufig bei Kindern im Alter von 4 bis 14 Jahren auf, können aber auch bei Jugendlichen oder Erwachsenen vorkommen. Gerade bei Kindern werden kurze Absencen, die üblicherweise nur wenige Sekunden dauern, mit Tagträumen und Unaufmerksamkeit verwechselt und von Außenstehenden gar nicht als Symptom eines gesundheitlichen Problems bemerkt.
Während einer typischen Absence ist die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigt. Betroffene reagieren in der Regel nicht oder kaum auf ihre Umgebung und auf Ansprache. Dabei kann es vorkommen, dass die Augen nach oben rollen. Sobald eine typische Absence vorüber ist, kann eine betroffene Person ihre vorherige Tätigkeit schon nach kurzer Zeit wieder fortsetzen – in der Regel bleibt nur eine kurze Erinnerungslücke. Daneben gibt es sogenannte atypische Absencen, die länger dauern und bei denen Beginn und Ende weniger abrupt sein können. Auch automatische Bewegungen, etwa von Fingern, Händen oder Mund, können auftreten.
Bayern befürchten kein Karriereende
Der Deutsche kündigte zudem an, weiter als Profi aktiv sein zu wollen und zu können. Dennoch wird seitdem heftig darüber diskutiert, ob dem 23-Jährigen nicht doch ein bitteres, frühzeitiges Karriereende drohen könnte.
Beim deutschen Rekordmeister ist von solchen Spekulationen aber keine Rede. Wie die „Deutsche Presse-Agentur“ berichtet, geht man in München davon aus, dass Musiala seine Karriere wie geplant fortsetzen kann. Es gäbe demnach keine Hinweise darauf, dass der DFB-Teamspieler nicht weiter auf hohem Niveau spielen könne. „Wir stehen immer an deiner Seite, Jamal!“, kommentiert der Verein auch demonstrativ den Instagram-Post des Deutschen.
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