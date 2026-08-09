„Jetzt“ erst? Minister irritiert mit Hitzesager

Im Ö1-Sonntags-Journal sagte Totschnig nun allerdings: „Wir müssen als Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern JETZT Maßnahmen erarbeiten.“

Das sorgt für Verwunderung. Nicht nur, weil Österreich bereits die zweite Hitzewelle erlebt. Auch weil die Problematik seit Langem bekannt ist, sollten da nicht bereits Maßnahmenpakete vorbereitet am Tisch liegen?