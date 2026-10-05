Rangnick-Klartext: „Muss es so brutal sagen …“

Kosovos Kapitän Vedat Muriqi und Teamchef Franco Foda, mit denen er gesprochen hatte, würden das gleich sehen. „Dieser Platz ist eines Nations-League-Turniers nicht würdig, vor allem zu dieser Jahreszeit“, meinte Rangnick. Er würde damit niemanden kritisieren. „Aber ich weiß nicht, ob es hier auch Greenkeeper gibt. Wenn es die gibt, dann sorgen sie nicht dafür, dass der Platz ‘green‘ (grün) ist, und ‘keepen‘ (pflegen) tun sie ihn auch nicht.“